ZIGUINCHOR – RECHUTE D’UN PATIENT DÉCLARÉ GUÉRI IL Y A QUELQUES JOURS

La région de Ziguinchor enregistre un nouveau cas positif. Et celui-ci est encore plus inquiétant que les précédents. Il s’agit du patient de nationalité française qui avait été testé positif dans la station balnéaire de Cap Skirring et qui était alors interné au centre de traitement de l’hôpital régional de Ziguinchor pendant plusieurs jours, avant d’être déclaré guéri après deux tests négatifs comme prévu par le protocole mis en place par les autorités sanitaires.

Pour l’heure, ce qu’on ne sait pas encore, c’est s’il s’agit d’une nouvelle contamination ou si c’étaient les résultats des tests préalablement effectués avant sa sortie qui n’étaient pas exacts. En attendant, il a confié que depuis qu’il a quitté l’hôpital, il n’a eu qu’un seul contact, c’est sa bonne qui est actuellement placée en quarantaine. Le patient lui, se trouve présentement au centre hospitalier où il est revenu pour reprendre le traitement.

Des cas de réinfection de patients déclarés guéris ont eu lieu ailleurs dans le monde, environ 300 cas dans le monde, notamment en Chine et en Corée du Sud. Toutefois, c’est sans que l’on puisse déterminer pour le moment s’il s’agissait d’un test défaillant ou d’un réservoir du virus SARS COV2, à l’origine du nouveau coronavirus, qui se serait réactivé dans le corps du patient.

À ce jour, la région de Ziguinchor compte 16 cas testés positifs, 03 guéris, 01 décès et 12 patients encore sous traitement.