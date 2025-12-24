Ziguinchor : le Président Bassirou Diomaye Faye lance les travaux du LYNAQE

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce mardi, à Sindone dans le département de Ziguinchor, à la pose de la première pierre du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) de Ziguinchor, sur un site de 10 hectares.

Porté par le ministère de l’Éducation nationale, ce projet structurant s’inscrit dans la politique de modernisation et d’équité du système éducatif. Il ambitionne d’offrir un cadre d’apprentissage d’excellence fondé sur la rigueur, la discipline, la qualité pédagogique et l’égalité des chances, tout en rapprochant l’éducation de qualité des populations.

Conçu comme un campus scolaire moderne et intégré, le LYNAQE comprendra des blocs pédagogiques R+1, une administration, une bibliothèque numérique, des internats séparés pour filles et garçons, un réfectoire, une infirmerie, un amphithéâtre, des terrains multisports, un terrain de football réglementaire, une piste d’athlétisme, des logements administratifs et des parkings, ainsi que des infrastructures d’appui, dont une mini-centrale solaire, un château d’eau et une mini-ferme pédagogique.

Entièrement financé par l’État du Sénégal, avec l’appui de ressources extérieures, le coût global du projet, incluant la construction et l’équipement, est estimé à 10,1 milliards de francs CFA.

À travers cette infrastructure d’excellence, le Chef de l’État réaffirme sa volonté de faire de l’éducation un pilier central de la Vision Sénégal 2050, en investissant durablement dans le capital humain, en réduisant les disparités territoriales et en offrant à la jeunesse de Ziguinchor des conditions de réussite et d’épanouissement à la hauteur des ambitions nationales.