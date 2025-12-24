Saly Portudal sous tension : des élus municipaux arrêtés et déférés pour violences autour d’un site litigieux de la SAPCO

La commune de Saly Portudal a vécu une journée et une nuit de fortes tensions, soldées par l’arrestation et le déférement au Parquet de plusieurs responsables municipaux et membres du Collectif “SAPCO Dégage”, à la suite de manifestations liées à un différend foncier opposant la commune à la SAPCO.

Selon les informations recueillies par Dakaractu Mbour, les manifestants réclament la restitution de trois (03) hectares situés en face de la clinique SWISS, un terrain que le maire de Saly affirme avoir été cédé à la commune par Paul Faye, alors directeur général de la SAPCO. Cependant, d’après la source , la mobilisation visait en réalité à s’opposer à la tenue d’une foire prévue sur le site en litige. Les manifestants auraient incité des jeunes à la violence et à s’en prendre aux installations de la foire, notamment des stands en bâche, occasionnant des dégâts matériels.

Toujours selon des informations exclusives de Dakaractu Mbour, l’enquête a également mis en évidence l’existence d’audios WhatsApp appelant à la violence et à la mobilisation, éléments qui ont renforcé les charges retenues contre les mis en cause.

À l’issue des auditions menées au commissariat urbain de Saly, six (06) personnes ont été arrêtées puis déférées au Parquet pour :

incitation à la violence,

trouble à l’ordre public,

participation à une manifestation non autorisée,

destruction de biens appartenant à autrui.

Les personnes déférées sont :

Babacar Guèye, dit Babou, deuxième adjoint au maire ;

Penda Seck, première adjointe au maire ;

Ibrahima Djigal ;

Ndongo Fall, agent de crédit et président de la zone 7 ;

Famara Dioky Sané, conseiller municipal ;

Bécaye Dieng, conseiller municipal.

Cette affaire relance avec acuité le débat sur la gestion du foncier à Saly, les relations tendues entre la SAPCO et la commune, ainsi que la responsabilité des acteurs politiques locaux dans les mouvements de contestation sociale…

https://youtu.be/9WWw_47v3bU?si=FBHqiCdEyz_cPOAG