Double meurtre de Pikine Technopole : Nabou Lèye au banc des accusés après un revirement du principal suspect

La procédure judiciaire visant Marème Lèye, plus connue sous le nom de Nabou Lèye, connaît un nouveau tournant. Déjà inculpée, placée sous mandat de dépôt avant de bénéficier d’une liberté provisoire, la mise en cause est convoquée devant le juge d’instruction du premier cabinet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, ce mercredi 24 décembre 2025 à partir de 9 heures.

Cette nouvelle comparution s’inscrit dans le cadre d’une information judiciaire toujours en cours. Un avis d’interrogatoire a été officiellement notifié ce lundi aux avocats de Mme Lèye, confirmant la poursuite des investigations et l’élargissement du champ de l’enquête.

Selon des sources judiciaires, cette convocation fait suite aux déclarations récentes et contradictoires du principal suspect, Mamadou Lamine Diaw, alias Modou Lô. Lors de ses derniers interrogatoires, ce dernier aurait substantiellement modifié sa version initiale des faits, mettant désormais en cause Nabou Lèye ainsi que le chanteur Tarba Mbaye, qu’il désigne comme les commanditaires présumés de l’acte criminel.

Jusqu’à présent, Marème Lèye était poursuivie pour « complicité d’assassinat et association de malfaiteurs ». Les nouvelles accusations évoquées par le principal mis en cause pourraient toutefois conduire le juge à approfondir les charges retenues et à requalifier certains éléments du dossier, en fonction des résultats des auditions et des confrontations à venir.

À ce stade de la procédure, les contours précis de l’information judiciaire n’ont pas été rendus publics, l’instruction demeurant couverte par le secret. L’audition de ce mercredi est donc attendue comme une étape clé, susceptible de clarifier le rôle exact des différentes personnes citées dans cette affaire aux lourdes implications pénales.

En attendant, la défense de Nabou Lèye se prépare à répondre point par point aux nouvelles allégations, dans un dossier qui continue de susciter une vive attention de l’opinion publique et judiciaire.

