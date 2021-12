C’est un Benoît Sambou toutes griffes dehors, qui a fustigé au quartier Lyndiane, à Ziguinchor, le comportement de certains politiciens qui font, dit-il, le tour de la Ville pour distribuer de l’argent, afin d’inciter les populations à voter contre la liste communale de Benno Bokk Yakaar, aux prochaines Locales. Et pour le candidat de la mouvance présidentielle à la mairie de Ziguinchor, c’est peine perdue pour ces politiciens tricheurs, car Ziguinchor a déjà choisi le camp de la vérité, de l’espoir et du renouveau, le camp du Président Macky Sall.

Pour le ministre d’Etat Benoît Sambou, candidat à la mairie de Ziguinchor pour les Locales de 2022, Ziguinchor est infesté, a-t-il dit, de politiciens tricheurs, qui excellent dans la duperie, la tromperie. «Parmi nous, il y a des politiciens tricheurs, alors que nous, nous avons choisi le camp de la vérité. Nous n’excellerons jamais dans la duperie, la tromperie et le mensonge. Mais, ils perdent leur temps», a martelé Benoît Sambou, lors d’un meeting organisé dans la soirée du mercredi, au quartier Lyndiane.

Louant pour l’occasion les qualités de Ousmane Goudiaby, directeur de Cabinet du ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, et initiateur du meeting de Lyndiane, le ministre d’Etat Benoît Sambou a indiqué que ce dernier, homme véridique et compétent, est loin d’être un tricheur. Contrairement, dit-il, à ceux qui font le tour de Ziguinchor, distribuent de l’argent pour dire : votez contre Benoît Sambou.

«J’aurais préféré qu’ils soient en face de nous, en mettant leur propre liste ; seulement, ils ne l’ont pas fait. Chaque fois qu’ils vous appelleront, prenez leur argent et votez pour le camp de la vérité, de l’espoir, du renouveau, le camp du Président Macky Sall, la liste Benno Bokk Yakaar», a-t-il indiqué. Suffisant pour le candidat de Benno à la mairie de Ziguinchor, de prôner une politique de sincérité, de vérité et non, note-t-il, celle du mensonge.

Dissertant sur la situation du quartier Lyndiane, qui abrite le plus grand centre de vote de la région de Ziguinchor, Benoît Sambou n’a pas manqué de fustiger là également, le mépris dont a fait preuve l’équipe municipale chargée de guider les destinées des populations de Lyndiane. «Compte tenu de la situation que vivent les populations de Lyndiane, l’état de délabrement total du cadre de vie, si les populations de Lyndiane nous font confiance, je prends l’engagement de faire un programme spécial pour Lyndiane ; parce qu’aujourd’hui, la majorité des Ziguinchorois se réveillent à Lyndiane», a-t-il déclaré de manière formelle.

D’ailleurs, pour le candidat de Benno à la mairie de Ziguinchor, chaque fois qu’ils vont à des élections, leur première préoccupation est le centre de vote de Lyndiane, qui polarise le plus grand nombre d’électeurs de Ziguinchor. «Donc, si les politiques connaissent l’importance du quartier de Lyndiane, ils doivent aussi se préoccuper du sort des populations de Lyndiane.»

Pour Benoît Sambou, construire Ziguinchor, c’est d’abord construire les quartiers périphériques et Lyndiane sera, dit-il, la priorité, au même titre que Tilène, Djibock, Kenya, Kandé et Kandialang. «Ce n’est pas de la politique politicienne», assure-t-il. En outre, le ministre d’Etat dit ne pas accepter que la seule passion et préoccupation des jeunes d’ici, soient de conduire des motos Jakarta. «Il faut que les choses changent et pour que ça change, il faut que vous nous fassiez confiance», a-t-il soutenu. L’ancien ministre de l’Emploi et de la Jeunesse dit avoir d’ailleurs conçu plusieurs programmes, tels que le Prodac, le Papej, l’Apej, qui porteraient son empreinte.

«C’est dire que je maîtrise la politique de l’emploi et une fois que vous nous confierez la mairie, je mettrai toute mon énergie pour créer des emplois pour la jeunesse de Ziguinchor et les femmes, à travers la mise en place de Casa Invest», a-t-il lancé à l’endroit des populations de Lyndiane. Avant d’ajouter : «Nous comptons bâtir avec des idées novatrices et avec le soutien du Président Macky Sall, qui a choisi Seydou Sané et moi pour les prochaines Locales, et qui va nous accompagner dans la matérialisation de tous nos projets».

