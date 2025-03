Zéro Impunité : Pour une justice intransigeante contre les crimes économiques par Pape Fara Ndiaye

Il est impératif que la 15ᵉ législature prenne ses responsabilités en proposant une loi visant à criminaliser les infractions économiques et financières portant atteinte aux deniers publics. Les détournements de fonds, la surfacturation, la corruption, la concussion et toutes formes de fraudes doivent être sanctionnés avec la plus grande rigueur.

Le peuple, victime des dérives de certains dirigeants, ne peut plus tolérer cette impunité systémique. Une fois au pouvoir, trop d’élus s’accaparent les ressources publiques à des fins personnelles, détournant ainsi l’action de l’État de son objectif fondamental : le service du bien commun.

L’ancien régime, marqué par une gestion opaque et prédatrice des finances publiques, a laissé un lourd héritage de malversations. Les responsables de ces crimes économiques, à commencer par Macky Sall et ses complices, doivent répondre de leurs actes devant la justice, restituer jusqu’au dernier centime les fonds illicitement acquis et rendre au peuple les terres spoliées.

Nous exigeons :

L’adoption d’une loi rendant imprescriptibles les infractions économiques graves pour éviter que les coupables échappent à la justice grâce au temps.

Le renforcement des sanctions pénales à l’encontre des auteurs de détournements et de corruption, avec des peines de prison fermes et la confiscation des biens mal acquis.

L’instauration d’une Cour spéciale chargée des crimes économiques et financiers, dotée de moyens d’enquête et d’action rapides.

L’obligation de remboursement intégral des fonds détournés et de restitution des terres illégalement accaparées.

Le Sénégal ne peut plus être le théâtre d’une prédation organisée de ses ressources publiques. L’heure est venue de mettre un terme à l’impunité des élites corrompues et de rendre justice au peuple. Basta !

Pape Fara Ndiaye

Pastef Grand-Yoff / JPS