Fatick : Un chauffeur transportant 50 personnes ivre de « vody » condamné à …

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Fatick a condamné B. Dramé à six mois de prison ferme et à une suspension de permis de conduire pour six mois pour les délits de « conduite en état d’ivresse et mise en danger de la vie d’autrui. »

Selon Les Échos, les faits remontent à un trajet entre Diawbé et Dakar, où B. Dramé transportait 50 passagers à bord de son véhicule. Lors d’un contrôle routier, les forces de l’ordre ont constaté que le chauffeur était en état d’ivresse, après avoir consommé une boisson alcoolisée appelée « Vody ».

Arrêté et attrait au tribunal, B. Dramé a tenté de se défendre, affirmant qu’il ignorait que la boisson contenait de l’alcool et qu’il avait été désigné tardivement pour assurer le trajet. Des explications jugées irrecevables par le tribunal.

Le chauffeur ivre a été finalement a été finalement condamné pour « conduite en état d’ivresse et mise en danger de la vie d’autrui », à six mois de prison ferme avec la suspension de son permis de conduire pour six mois.