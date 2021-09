Yewwi Askan Wi, coalition du PDS… : Télescopage à Touba ce jeudi

En cette veille de Magal, c’est la ruée vers Touba pour les hommes politiques. Depuis le weekend dernier, il y a eu un télescopage dans la ville sainte entre grosses pointures.

À la suite du chef de l’État, qui y était en visite, Idrissa Seck a débarqué dans la capitale du mouridisme, dimanche dernier, avec une forte délégation.

La coalition Yewwi Askan Wi est annoncée à Touba ce jeudi, informe Les Échos. La délégation sera composée de Ousmane Sonko, Aïda Mbodj, Habib Sy, Déthié Fall… L’autre grande Coalition de l’opposition se rend également à Touba aujourd’hui auprès du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le PDS, Bokk Gis Gis, AJ/PADS et les coalitions CRD et JOTNA l’ont annoncé au terme de leur rencontre de ce mardi 21 septembre 2021 à Dakar. Une très forte délégations composée par ces différentes entités de la coalition quittera Dakar à 9 heures et sera à Touba vers 11 heures 30.