Thiès : Un faux vétérinaire administre un vaccin mortel à 2 bœufs

Sow est un éleveur habitant à Thiès. Très soucieux de la santé de ses bêtes en cette période post-hivernale, le “Gaynako” décide de faire appel à un vétérinaire. Il se rend chez une personne qu’il connaît bien, O. Ndir. Ce dernier le rassure et lui dit qu’il pourra administrer des vaccins à ses bœufs. D’autant plus que ce n’est pas la première fois qu’il est sollicité par le berger.

Comme le rapporte « L’observateur » O. Ndir arrive chez l’éleveur. Il sort son matériel, mélange les doses destinées aux 2 bœufs et procède à la vaccination en injectant 3 doses. La tâche accomplie, il encaisse son argent et s’en va. Une demi-heure après le départ du vétérinaire, A. Sow retrouve ses animaux allongés. Il se rapproche et remarque que les bêtes ne respirent plus. Paniqué, il appelle O. Ndir. Ce dernier, une fois sur place, conclut que le décès aurait été causé par les produits anti-insectes que A. Sow a appliqués sur ces animaux.