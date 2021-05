Watford : Ismaila Sarr élu meilleur joueur de la saison

Avec 12 réalisations et 4 passes décisives en 36 titularisations, le Sénégalais a été le meilleur buteur de son équipe, et le second meilleur passeur ex-aequo de Watford. Des performances récompensées par le titre du meilleur joueur de l’année de Watford.

💛

Elton and his family presenting Sarr with his player of the season award and runners up Kiko and Sierralta. pic.twitter.com/PImFoLiiRP

— Watford FC Snapshots (@WFCsnapshots) May 8, 2021