Waly Diouf Bodiang tacle Macky Sall : Pape Mamadou Seck, une autre victime de Macky, est décédé

Pape Mamadou Seck est décédé ce mercredi, a-t-on appris de sources concordantes. Militant politique connu pour son engagement aux côtés du parti Pastef, il avait par le passé séjourné à plusieurs reprises au pavillon spécial de l’hôpital, dans le cadre de procédures judiciaires qui avaient suscité des débats.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Waly Diouf Bodiang lui a rendu hommage, rappelant « ses longs séjours au pavillon spécial sur la base d’une accusation fallacieuse » et saluant « sa dignité dans le combat pour le changement ».

« Je m’incline devant sa mémoire et présente mes condoléances à sa famille et à tout Pastef. Adieu mon frère. Ton sacrifice ne sera pas vain », a-t-il écrit.