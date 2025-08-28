Tribunal de Dakar : Bougar Diouf condamné à un mois de prison ferme

Le président de l’Union des panafricanistes sénégalais (UPS), Bougar Diouf, a écopé ce mercredi d’une peine d’un mois de prison ferme prononcée par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour « diffusion de fausses nouvelles ».

Interpellé à la suite d’une publication polémique visant le Premier ministre Ousmane Sonko et évoquant la rébellion en Casamance, il avait été placé sous mandat de dépôt le lundi 25 août.

Membre de la coalition Diomaye Président, Bougar Diouf passera donc un mois derrière les barreaux.

https://youtu.be/-WSgnRMTGZk?si=Gl9N4oevP4ySnvYU