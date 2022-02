Un hommage à lui faire pour services rendus au sport. La preuve par les témoignages.

GOUVERNEMENT – JOSEPH NDONG, ANCIEN MINISTRE DES SPORTS : «C’est en prison que Wade a promis de me nommer ministre des Sports»

«Le président était un sportif. J’ai été à ses côtés pendant des années, comme secrétaire général de l’Ujtl. Nous avons pu observer l’intérêt qu’il avait pour le sport, mais surtout le fait qu’il pratiquait le sport de manière quotidienne. En 1988, quand j’étais avec lui en prison, j’ai pu, de manière constante, le voir et à cette époque-là d’ailleurs, il me disait que j’étais son coach de sport. Il avait déjà promis en prison de faire de moi son ministre des Sports une fois qu’il sera élu président de la République. Il a tenu parole.

Le président Wade, la jeunesse et le sport, c’est vraiment une option personnelle. Quand j’étais ministre des Sports et que nous sommes allés en finale de la coupe d’Afrique, puis en quarts de finale de la coupe du monde, en réalité, c’est son option qui a fait que nous avons pu franchir tout ça. D’abord il a accordé un budget assez conséquent au département du Sport. C’est avec lui qu’on a dépassé le milliard de franc CFA pour le budget du Sport. Auparavant, ça se cantonnait entre 400 et 500 millions de FCFA.

Il faut rappeler aussi les grands moments où lui-même faisait un pari pour sa jeunesse. Il tirait de son budget de la présidence pour nous obtenir un entraîneur de haut niveau. C’est à ce moment que nous avons eu les services de Bruno Metsu. A l’époque, le Premier ministre nous avait dit qu’il ne payerait pas un entraîneur aussi cher. Donc il a fallu que je vienne à lui (Wade) et qu’il fasse cette option de dire : «je fais ce sacrifice pour ma jeunesse». Donc il a pu payer l’entraîneur. Avec Bruno Metsu régulièrement nous étions en contact, à chaque fois que nous étions en périple, il nous appelait, il parlait à Bruno Metsu. Ça montre l’intérêt qu’il avait pour le sport en tant que président de la République, il avait un suivi presque constant de ce que nous faisions. Il m’a accompagné au niveau du sport de manière conséquente, parce que le problème ce n’était pas seulement le foot. Lui étant multisport, il avait aidé l’athlétisme et c’est avec lui que nous avons obtenu le plus grand nombre de médailles d’or dans les différents domaines sportifs.»

INFRASTRUCTURE – Ndiouga Sakho, Dg Sapco : «Quand Saër Seck et Cie sont venus me voir pour Diambars, Wade m’a dit : “donne leur ce dont ils ont besoin, sinon je te vire.”»

«Je peux donner un exemple assez illustratif de son engagement pour le sport. Quand il y a eu le projet Diambars, Saër Seck est venu me voir avec Adjovi-Boco, Patrick Vierra, ils m’ont dit qu’ils voulaient un espace pour faire un centre de formation à Saly. Naturellement, à l’époque, je leur avais soumis toutes les conditions de mise à disposition d’un terrain. Ils voulaient quelque chose comme 15 hectares et pour nous, cela avait un coût. Quand je leur ai donné les éléments, ils sont retournés voir le président Abdoulaye Wade qui m’a appelé au téléphone pour me dire : “écoute, les histoires de fonctionnaire et de procédure, je m’en f…, donne leur le terrain pour qu’ils fassent ce qu’ils ont à faire parce que ce projet est très important pour nos générations de sportifs.” Il ne m’a pas laissé le choix. Il m’a dit “donne leur ce dont ils ont besoin, sinon je te vire.”

Je lui ai dit d’accord monsieur le Président, mais moi je suis dans les procédures. Il m’a dit : “qu’est-ce qu’il faut faire.” Je lui dis, il faut m’écrire et je vais soumettre cette sollicitation au conseil d’administration. Dès le lendemain, j’ai reçu une lettre du Président qui me dit, «il faut accorder un espace au projet Diambars qui est important pour les jeunes footballeurs sénégalais.” Alors j’ai réuni le conseil d’administration qui a marqué son accord et c’est dans ces conditions-là que Diambars a eu espace de 15 hectares.

Il y avait beaucoup de membres du gouvernement lors de la pose de la première pierre. Et nous on leur a donné cet espace au franc symbolique. Alors que moi j’étais dans les procédures, le président Wade était dans l’engagement. Il a été convaincu, surtout que ces gens-là avaient l’accompagnement de l’Union Européenne, ils avaient pas mal de partenaires engagés qui voulaient absolument faire ce projet. Avec le recul, j’ai beaucoup de fierté de dire que j’ai contribué à la mise en place du projet Diambars, alors qu’au départ, j’étais dans les procédures classiques avec tout ce que cela comporte comme coût.»

FOOTBALL – EL HADJI DIOUF, GENERATION 2002 : «Wade nous disait : “vous avez été les meilleurs ambassadeurs du Sénégal de tous les temps.”»

«Lors de la pose de la première pierre, j’avais dit à un ami, que la seule personne qui mériterait de donner son nom à ce stade, serait Me Abdoulaye Wade. Cette même personne m’a rappelé hier pour me dire : «El Hadji, tu es un visionnaire.» Pour tout ce qu’il a fait pour le sport, le président Abdoulaye Wade mérite cet honneur. En 2002, après nous avoir donné le drapeau, il est resté dans une salle avec les joueurs et le staff. A l’occasion, il nous a dit : “allez-y, nous allons battre la France sur le score d’un but à zéro.” La suite est connue de tous. C’était un visionnaire. Après notre victoire contre la France, il a parlé à Bruno.

Ensuite, Bruno m’a donné le téléphone. Il me disait : «El Hadji, vous avez rempli merveilleusement bien votre mission. Vous êtes des champions du monde parce que vous avez battu un champion du monde, vous pouvez rentrer maintenant. Laissez la coupe du monde là-bas, rentrez. Si vous restez aussi, vous serez de dignes ambassadeurs du Sénégal. Vous avez montré où se trouvait le Sénégal, maintenant je veux que tout le monde sache où est l’Afrique, représentez dignement le continent. Souvent je dis à mes amis que j’ai été président de la République, ne serait-ce que pour cinq minutes. Ils me demandent pourquoi ? Je leur dis que normalement c’est le Président qui parle et qu’on interprète pour lui. Mais cette fois-ci, c’est moi qui parle et le Président joue le rôle d’interprète pour le peuple. Donc, je suis président ou pas (rires). C’est le Président Abdoulaye Wade qui m’a donné cet honneur d’être président ne serait-ce que cinq minutes (rires).

Après l’élimination au Mondial, quand on est revenu, je me rappelle qu’il était tellement fier. Il m’a serré très fort la main, en me disant : “El Hadj, j’ai nommé des ambassadeurs pour des années. Mais en revanche, vous, pendant quatre-vingt-dix minutes, vous avez été les meilleurs ambassadeurs du Sénégal de tous les temps.»

ATHLETISME- Amy Mbacké Thiam, championne du monde du 400 m dames : «Ce que Wade m’a dit au téléphone après mon exploit à Edmonton»

«C’est un bonheur que nous partageons tous parce que le geste est magnifique. C’est une reconnaissance à l’égard du Président Abdoulaye Wade. C’est un homme de cœur, un sportif. On lui a juste rendu la monnaie parce que quand on a un grand cœur, on mérite tous les égards. Il faut aussi remercier le Président Macky Sall qui, par ce geste, montre qu’il est reconnaissant à l’endroit de son mentor, Me Abdoulaye Wade. Le sport c’est aussi un outil de développement, une vitrine pour un pays. Ça peut attirer des investisseurs, créer de l’emploi, l’union des cœurs et tout. Donc à travers tout ça, donner le nom du stade à Abdoulaye Wade, c’est une bonne chose.

Wade est un sportif qui a beaucoup fait pour le sport, même si Macky Sall a fait plus. Quand j’ai été championne du monde du 400 m dames en 2001 à Edmonton au Canada, il m’a appelée tout de suite au téléphone, j’étais dans ma chambre d’hôtel. Il m’a félicitée, il m’a dit ma fille, depuis, il m’appelle ma fille, il m’a dit qu’on va t’accueillir, on va t’honorer. Quand je suis arrivée, j’ai eu droit à un accueil royal, il m’a offert une maison à Sipres, il m’a dit de choisir une marque de voiture, j’ai opté pour la 406 qui était en vogue à l’époque. Après, le reste c’était des promesses politiques, Wade m’a également promis de bitumer la route qui mène à mon village d’origine, Keur Mbara Thiam (commune de Kaolack). Depuis lors, j’attends. Après, l’État est une continuité, le président Macky Sall a promis de réaliser le projet, j’attends toujours.

C’est vrai que le football et les autres disciplines n’ont pas le même traitement de faveur, mais à mon époque, j’ai été honorée par le président Wade à la hauteur de mon exploit. A son époque, Wade a vraiment accompagné le sport. En 2002, il a mis les moyens pour permettre à l’équipe nationale de football de faire des exploits. Mais comme les choses évoluent, Macky Sall est arrivé et a eu une autre vision du sport. Le résultat est là aujourd’hui.»

PRESSE – YATMA LO, JOURNALISTE SPORTIF : «Wade, son mental ressemble à celui d’un budoka»

«Wade était l’ami de mon père. Mais tout ce qu’il te disait se résumait dans ses discours à “il faut travailler.” Il disait qu’un homme ne pleure pas. Ce mental-là, c’est celui d’un vrai «Gandiol-Gandiol». Un grand sportif, même à son âge, il fait des exercices physiques : de la course ou de la marche ou même de la concentration. Des fois, je me demande s’il n’a pas fait les arts martiaux. Parce que son mental et son esprit le font ressembler un peu à un budoka. Il lisait dans l’esprit des gens et anticipait leur réaction.

J’ai entendu dire qu’il faisait du footing le matin. C’est El Hadji Ndiaye (2STV) qui a eu à découvrir qu’il faisait le grand tour du Palais. Mon père me disait aussi que c’est quelqu’un qui savait se battre, qui aimait la lutte. Wade aime le sport et le pratique souvent. Cela se voit car on ne lui donne pas son âge. Actuellement, il peut faire des choses que les jeunes ne peuvent faire. Il me conseillait de ne jamais rechigner à la tâche, d’éviter de pleurer, d’être endurant. Macky Sall a fait quelque chose d’extraordinaire. Personne ne l’imaginait. C’est la marque des grands hommes d’État.

Siley Nguette et Idrissa Sané

Avec IGFM