"Vol" de câbles appartenant à la Sonatel : Deux frères guinéens condamnés á...

Mamadou Alpha Ba et Saliou Bâ, deux jeunes guinéens de 21 et 20 ans, résidant à la Médina (Dakar), ont été condamnés à une peine de deux ans de détention pour avoir volé des câbles. Ils ont été appréhendés sur la route de Diass (au sud-est de Dakar). Leurs présumés complices ont réussi à s’enfuir.

Lors de leur comparution devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, les deux frères ont été accusés de « vol en réunion au préjudice de l’État du Sénégal ». Ils ont illégalement pris des câbles qui auraient été la propriété de Sonatel. À bord d’un véhicule conduit par l’aîné, ils se sont rendus à Diamniadio. Une fois sur place, le groupe a attendu jusqu’à 16 heures pour mettre à exécution son plan, selon “Source A”.

Un certain Dame Niang les a vus en train de couper les câbles de Sonatel. Il s’est approché pour comprendre ce qui se passait. En réaction, le groupe s’est dispersé, et au moins deux membres ont pris la fuite, laissant le conducteur et son apprenti sur place. Ces derniers ont été conduits au poste de police. Les frères Ba ont évoqué la hausse des prix et leurs difficultés financières, affirmant que c’est ce qui les a poussés à accepter cette mission.

Face aux enquêteurs, ils ont expliqué qu’un individu leur avait demandé de le rejoindre à la Médina pour récupérer les câbles à Diass, en échange de 75 000 francs. Suite à ces déclarations, Mamadou Alpha Ba et Saliou Ba ont été placés en garde à vue. Les accusés ont été présentés aux juges du tribunal pour répondre des accusations de “vol”, à en croire “Source A”.

Lors de leur audience, ils ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. L’aîné, prenant la parole en premier, a assuré qu’il n’était pas au courant des intentions du groupe. Ils avaient été engagés par des malfaiteurs qui avaient pris la fuite lorsque des témoins les avaient aperçus. « C’était notre première fois et nous n’étions pas au courant du plan. Nous regrettons vraiment », a déclaré l’aîné.

Suite à leurs excuses, le ministère public a demandé l’application de la loi pénale, tandis que le conseil de la défense a sollicité la clémence du tribunal. Cependant, après délibération, le tribunal a déclaré Mamadou Alpha Ba et Saliou Ba coupables de vol. Le juge les a condamnés à une peine d’emprisonnement de deux ans, dont trois mois ferme, rapporte le journal.