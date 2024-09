Législative 2024 : Dr Cheikh Dieng, l’ex DG de L’ONAS a choisit son camp

Le Bureau Politique du Parti FEPP TAWFEKH dirigé par le Docteur Cheikh Dieng s’est réuni ce Mercredi 25 septembre 2024 à l’effet d’analyser la vie du Parti et la situation politique nationale. En vue des élections législatives prochaines, il a été décidé de soutenir la mouvance présidentielle à travers la liste du Pastef.

Ainsi, en cohérence avec son engagement envers le peuple sénégalais lors de la campagne électorale présidentielle, le Parti FEPP TAWFEKH appelle à « fédérer toutes les forces de progrès, pour faire barrage aux velléités de déstabilisation institutionnelle qui découleraient d’une cohabitation parlementaire dont les évènements récents démontrent à suffisance les impacts négatifs sur la paix et la stabilité sociale de notre pays. »

Dr Cheikh Dieng et Cie annoncent leur soutien sans réserve la liste PASTEF aux prochaines élections législatives et engagent l’ensemble des fédérations départementales et la Diaspora, ainsi que les structures transversales du parti, à s’investir pleinement pour assurer une large victoire de la liste PASTEF.

Par ailleurs, FEPP TAWFEKH appelle le parti PASTEF à une démarche inclusive permettant, à tous les niveaux, la pleine expression de toutes les compétences et expertises, pour garantir une meilleure efficacité de notre action