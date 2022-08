Vol commis : M. Barro et son receleur trainés à la barre pour la vente à 8 millions Fcfa d’un véhicule volé.

Une affaire de vol et de vente de véhicule a été tirée au clair, ce lundi, devant la barre du tribunal des flagrants délits. En effet, M. Barro auteur du vol et de la vente du véhicule et son complice considéré comme le receleur, M. Tall ont été attraits à la barre pour s’expliquer sur les délits pour lesquels ils sont poursuivis.

Interpellé en premier, le supposé acheteur de la voiture volée a nié les faits et clarifie : « Il est venu me proposer le véhicule à 8.300.000 FCFA en me présentant toutes les pièces. J’ai un peu douté de l’origine, raison pour laquelle j’ai exigé de lui une photocopie de sa pièce d’identité, mais il m’a juste fait une décharge », a raconté M. Tall.

Pour sa part le prévenu, M. Barro, a reconnu les faits de vol de véhicule et de vente avant de décharger son co-inculpé.

« L’acquéreur ignorait que j’avais subtilisé le véhicule. Le prix que je lui ai soumis est raisonnable », a-t-il confié au juge avant de renseigner sur les dépenses effectuées avec la somme reçue de la vente du véhicule.

« Sur les 8 millions Fcfa, j’ai dépensé personnellement 3 millions Fcfa, j’ai aussi donné 3 millions Fcfa à ma femme et j’ai également acheté un 308 à 2.300.000 Fcfa. J’ai restitué les 300 mille Fcfa que j’avais payé pour la commission », a déclaré le mis en cause.

À la barre, deux (2) témoins ont aussi été entendus dans le fond de cette affaire. Ils ont plaidé en faveur du transporteur.

« M. Tall avait demandé toutes les pièces justificatives avant de procéder à l’achat du véhicule”, ont-ils dit.

Dans son réquisitoire, le parquet a demandé l’application de la loi pénale à l’encontre des prévenus et a invité le juge à condamner à toute peine qui plaira au tribunal.

La défense de M. Tall a clamé l’innocence de ce dernier pour le tirer d’affaire. « Mon client comparait injustement devant la barre. Les circonstances dans lesquelles le sieur Tall a acquis le véhicule prouvent nettement qu’il est inoncent, car il ignorait l’origine frauduleuse du véhicule », a plaidé le conseil. L’avocat a demandé le renvoi des fins de la poursuite à défaut de relaxer son client.

De son côté, la défense de M. Barro a joué la carte de la restitution de l’argent.

« Les parents du prévenu s’activent pour payer la somme distraite par le sieur Tall », a dit l’avocat qui invite le tribunal à la clémence en faveur du sieur Barro.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre prochain…