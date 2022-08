Démission de Toussaint Manga du PDS : La fédération départementale de Ziguinchor s’en réjouit et réaffirme son ancrage dans le parti…

Malgré la démission de Toussaint Manga, la Fédération de Ziguinchor du Parti Démocratique Sénégalais a réitéré son ancrage et sa loyauté au Parti Démocratique Sénégalais, au libéralisme et à son Secrétaire général National le président Abdoulaye Wade ainsi qu’à Karim Wade, son candidat à l’élection présidentielle de 2024.

Prenant acte de cette décision, la fédération départementale du Pds de Ziguinchor, avec responsabilité, regrette les incohérences et irrégularités de Toussaint Manga à la tête de de l’organisation politique départementale du Pds dont il a hérité, d’ailleurs, estime-t-elle, de façon inappropriée.

« Le Pds a souffert à Ziguinchor, sous sa conduite malencontreuse, de communication et d’inclusion », considère Oumar Sadio, membre du comité directeur du parti et de la section communale de Ziguinchor qui note dans la foulée, que « le Parti a manqué d’animation et de vision prospective dans le département, conformément aux attentes et à la Vision de Me Abdoulaye Wade. »

Tenant compte de tous ces dysfonctionnements, le département de Ziguinchor invite tous les militants du Parti Démocratique Sénégalais, sous la diligence du Secrétaire Général National, de Karim Wade et du Directoire National du Parti, à une mobilisation permanente en perspective des prochaines élections.

Dakaractu