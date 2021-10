Violation du code de la santé publique : Les pharmaciens en colère contre la présence massive de distributeurs de médicaments

Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal est très en colère contre la violation du code de la santé publique. Dans une lettre circulaire, ces derniers s’offusquent de la présence massive et constante de spécialistes pharmaceutiques qui pullulent dans beaucoup de structures sanitaires publiques et privées, en violation du code de la santé publique et de la réglementation sur les conditions d’ouverture et d’exploitation.