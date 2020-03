Vidéo: Un proche de Diop Iseg parle de « Diop le beau » et bon Samaritain

Alors que le procureur de la République a décidé de placer Mamadou Diop, le Dg de l’Iseg, en détention et a demandé au juge d’instruction du 8 eme cabinet d’instruire dans le cadre de la pédophilie, du détournement de mineure et de la corruption de mineure, les partisans de « Diop le beau » n’en démordent pas.

Après Baba Tandian, l’ancien président de la fédération sénégalaise de Basketball, qui a admis que « ce qui est arrivé à Diop n’est qu’un accident qui peut arriver à tout le monde » et confirmé avoir initié, avec Diop Iseg, la médiation pénale qui consiste à demander « à la famille de Djeyna de retirer sa plainte contre la reconnaissance de paternité et le mariage avec le mis en cause, c’est au tour de Mamadou Sarr, l’un des proches du patron de l’Iseg, de monter au feu.

Pour cet autre porte-parole du « Tonton Saï Saï », « Diop ne mérite pas ce qui lui arrive comme. » Pour Mamadou Sarr, « les Sénégalais doivent plutôt se souvenir du généreux Diop qui a fait beaucoup de bonnes choses pour la gamine qui l’accuse, aujourd’hui, de l’avoir violé quand elle n’avait que 15 ans. » Après avoir condamné le fait qu’un membre de la famille ait publié des vidéos montrant Diop dans une position peu confortable, Mamadou Sarr voudrait « les Sénégalais se taisent et arrêtent de dénigrer « Diop Le beau. »