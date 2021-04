Victor Diagne : “Aliou Cissé doit savoir écouter et s’armer d’humilité”

“Il ne suffit pas d’amener tous les meilleurs joueurs juste pour jouer. Il faut la connaissance de l’environnement et non juste la Licence Pro. Aliou (Cissé) doit savoir écouter et apprendre car le football va vite. Il faut aussi s’armer d’humilité et apprendre des joueurs”, a-t-il exhorté, 48 heures après la 6e et dernière journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations de football.

“On ne peut pas tout savoir dans le foot”

S’agissant du système qui fait débat depuis le match de Brazzaville face au Congo (0-0), Victor Diagne soutient que les gens n’ont pas torde de critiquer. “Tout le monde ne peut pas avoir raison sur vous et vous ne pouvez pas avoir raison sur tout le monde. Quand on fait 5 ou passes, il peut y avoir satisfaction, mais les gens n’ont pas tord de critiquer parce qu’avec le 3-5-2, il s’étonne d’entendre que l’équipe ne joue pas. Et il y a du jeu, mais tu ne gagnes pas. Il y a aussi moins d’occasions. Donc, les gens n’ont pas tord de critiquer. Il se peut qu’il (Aliou Cissé) soit seul sur le banc. On ne peut pas tout savoir dans le football, il faut savoir partager”, a conclu l’ancien milieur de terrain des Lions.

Pour rappel, l’équipe du Sénégal est sortie première de sa poule avec 14 points devant la Guinée Bissau deuxième qualifiée dans le groupe I.