Les leaders alliés du candidat Ousmane SONKO, ne digèrent pas la décision rendue par la Cour suprême, dans l’affaire opposant leur allié à l’État du Sénégal. Habib SY et ses camarades voient dans ce verdict la main du Président Macky SALL « Le verdict rendu par la Cour suprême, aux antipodes du réquisitoire dressé par le Premier avocat général, Ousmane DIAGNE, contre le pourvoi en cassation de l’Etat et demandant son rejet pur et simple, est manifestement une commande politique de Macky SALL, avec une composition modifiée par le retrait de la conseillère Aïssatou DIALLO BA», ont-ils déclaré, rapporte “Rewmi”.

Dans ce sillage, ils considèrent que cette composition modifiée de la Cour suprême, au moment du verdict, constitue une « situation inédite » au sein de cette haute juridiction. Pour eux, « en faisant casser » la décision du juge de Ziguinchor favorable à Ousmane SONKO, Macky SALL, par le biais de la Cour suprême, cherche à prolonger le dilatoire pour la délivrance des fiches de parrainage au mandataire du leader du Pastef. Mais, les leaders alliés du candidat Ousmane SONKO, qui ont exprimé leurs félicitations aux avocats du maire de Ziguinchor, les invitent à poursuivre leur travail jusqu’au bout.

Sous un autre registre, les alliés d’Ousmane SONKO se sont prononcés sur le choix porté sur Bassirou Diomaye FAYE, pour être le plan B du parti dissous. Ils félicitent l’ancien député sur son choix et appellent tous les sénégalais en général et les militants et sympathisants en particulier, à participer en masse à la collecte de parrainage pour Bassirou Diomaye FAYE.

Pour finir, LACOS lance un appel à la mobilisation pour la défense de la candidature d’Ousmane SONKO. « LACOS invite les militants, sympathisants et tout le peuple sénégalais, à rester mobilisés pour continuer à défendre la candidature du Président Ousmane SONKO, notre candidat pour l’élection présidentielle du 25 février 2024, qui garde toujours intacts ses droits civils et politiques », ont conclu les alliés d’Ousmane SONKO, indique le journal.