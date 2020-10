Vélingara : les moustiques se font dérouler le tapis rouge en cette période de fortes pluies.

Cette année, les pluies ont été particulièrement abondantes au Sénégal, notamment dans la Casamance naturelle. Comme une bénédiction, le ciel a complètement ouvert ses vannes pour arroser profondément nos régions. Et dans nos villes en mal d’assainissement, les flaques d’eau de ruissellement se sont très vite transformées en de véritables mares occupant ainsi les rues de part en part, a constaté le correspondant du portail web Kewoulo.info

Les sols humides propices aux eaux stagnantes sont devenus un environnement de choix pour la ponte et l’éclosion des œufs de moustiques. A cause de cette prolifération, les cas de paludisme dans les structures sanitaires de Vélingara, Diaobé en passant par Kounkané ont atteint des cimes. Hommes, femmes, enfants ne sont pas épargnés par les piqûres meurtrières de l’anophèle.

Conséquence, les files d’attente dans le district sanitaire de Vélingara et les autres postes de santé de la région médicale sont particulièrement longues. Au niveau des pharmacies du département, on assiste à un impressionnant ballet de malades munis de leurs ordonnances à la recherche du précieux remède contre le palu. Et au vu de ces attroupements sans fin, on peut dire sans risque de se tromper que ces officines enregistrent dans cette période leur plus grand taux de fréquentation.

Heureusement que dans bien de cas, la disponibilité des médicaments est assurée à la satisfaction générale de la clientèle. En plus de l’imminence de la rentrée des classes, le budget de la santé grève davantage les maigres ressources des familles. Cette problématique de la lutte contre le paludisme se pose d’ailleurs avec acuité chaque année en cette période de saison pluvieuse.

S’il incombe à l’Etat, à travers son ministère de la santé et de l’action sociale, de chercher la solution la plus idoine pour tous, il n’en demeure pas moins que les citoyens individuellement et collectivement, ont aussi un rôle capital à jouer dans ce combat. Car l’assainissement de notre cadre de vie est d’abord notre affaire.

Par conséquent, nous devons agir en veillant toujours à la propreté de nos maisons, de nos rues et de nos quartiers. Avec l’aide des services de la municipalité les dépotoirs sauvages doivent être combattus ou tout au moins maitrisés pour limiter les foyers de multiplication des moustiques. Chacun à son niveau doit veiller à la propreté du cadre de vie. C’est notre plus grande contribution au combat contre le paludisme.