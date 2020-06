Le marché hebdomadaire de Diaobé, considéré comme le poumon économique de la sous-région, a rouvert le mercredi passé, près de trois mois après sa fermeture pour cause de coronavirus, au grand soulagement des commerçants. L’épidémie qui a déjà causé 33 morts pour 2900 cas depuis le début de la pandémie dans ce pays d’Afrique de l’ouest, selon le dernier bilan officiel fourni par les autorités sanitaires, avait entraîné la fermeture du marché de Diaobé et sept autres dans le département de Vélingara (sud), deux semaines après l’apparition de la maladie.

« C’est une joie de voir le marché rouvrir ses portes. La situation commençait à être difficile

pour nous« , a réagi Aissatou Diallo, une marchande de pagnes (tissus), venue assister à la

réouverture. « Depuis la fermeture de ce marché, c’était la misère. On vivait au jour le jour, sans aucune économie« , a-t-elle poursuivi. « Maintenant nous sommes soulagés. On espère que les clients aussi ne vont pas avoir peur de venir faire des achats », dit-elle, affirmant que les commerçants sont prêts à se plier aux mesures les plus rigoureuses pour garder le marché ouvert. Fruits, légumes, viandes, épices, mais aussi tissus, vêtements, quincaillerie, électroménager, pièces détachées pour deux-roues…, on trouve du tout dans ce marché animé du mardi au mercredi, de l’aube au crépuscule.

« L’Etat a décidé sa réouverture pour soulager les commerçants, leur permettre de poursuivre leurs activités et participer à la relance de l’économie nationale« , selon Alpha Baldé, enseignant originaire de la zone. « Le grand marché hebdomadaire, c’est le poumon économique de la région. Les autres marchés, même à l’intérieur du département, se ravitaillent à partir d’ici« , souligne le président des commerçants de Diaobé sous le couvert de l’anonymat. La pandémie a fini de fragiliser l’économie du département de Vélingara avec la fermeture des frontières des pays limitrophes comme la Gambie, la république de Guinée et la Guinée Bissau.

A abord de la route nationale n°6, les étales sont à nouveau bondés de marchandises. «Pour nous, les affaires reprennent« , sourit Mariama Sadio, une vendeuse de la patte d’arachide trouvée devant ses seaux remplis de patte. « Il était temps car on ne savait plus quoi faire pour survivre. Nous n’avons pas bénéficié d’aide ou d’accompagnement pour tenir pendant la durée de la fermeture», a-t-elle relevé. Lors d’une rencontre de partage pour la réouverture du marché hebdomadaire de Diaobé, le sous-préfet de l’arrondissement de Saré Coly Sallé, Daouda Sarr, avait notifié aux acteurs principaux que ce lieu public sera désormais entièrement nettoyé et désinfecté tous les

samedis.

Il faut noter que des dispositifs de lavage des mains ont été installés à toutes les portes

d’entrée et le long de la nationale n°6. A l’intérieur du marché, les allées ont été complètement dégagées, et un traçage se fait par les forces de l’ordre pour respecter la distanciation sociale. Un nombre important de gendarmes et d’agents de sécurité de proximité a été déployé sur le site du marché pour aider les usagers et s’assurer que les gestes barrières seront respectés. Commerçants et acheteurs doivent maintenant porter un masque, et seulement deux clients en même temps sont autorisés par boutique, précise Oumar Baldé un agent de sécurité de proximité.

« Nous sommes tous appelés à changer notre comportement. On ne peut plus fréquenter les marchés comme on le faisait avant et nous allons y veiller« , promet-il. « La maladie n’est pas encore maîtrisée. Les cas ne font qu’augmenter« , note Awa Alpha Baldé, professeur du secondaire. « C’est sûrement pour éviter des troubles sociaux que les autorités ont rouvert les marchés, sinon rien ne justifie une telle précipitation« , a soutenu ce professeur, pas rassuré par les mesures de sécurité. « Je fréquente régulièrement le marché, mais je vais éviter d’y aller pendant quelques temps« . Malgré les risques de contaminations, commençants et clients s’étaient bousculés à travers les artères de Diaobé en de dernier jour se marché avant la célébration de la fête de la Korité dans quelques jours.