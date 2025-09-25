Hier mercredi, le Directeur de la prévention alertait sur la circulation du virus du Mpox à Dakar. Ce jeudi, le ministère de la santé informe que de nouveaux cas ont été enregistrés.

«A la date du 25 septembre 2025, nous comptabilisons quatre (4) cas positifs, dont le premier cas qui est guéri. Donc il y a trois (3) cas qui sont en hospitalisation au service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann», a indiqué le Dr. Amadou Sow, coordonnateur de la cellule de communication du ministère de la Santé. Joint par Seneweb, il signale que pour les trois cas en hospitalisation, les deux sont des contacts du deuxième cas.

Le Dr Sow informe aussi, qu’à ce jour, 38 cas contacts ont été décelés. Mais, il précise que «cas contact» ne signifie pas que la personne est malade. Il s’agit juste de personnes qui ont été en contact étroit avec la personne infectée, qui doivent être surveillées pour voir si elles vont développer la maladie.

Pour ce qui est des précautions à prendre, le Dr Sow préconise le lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon ou avec des solutions hydroalcooliques. Il recommande aussi de bien cuire les aliments comme la viande, éviter d’être en contact avec les personnes qui présentent des symptômes et aller rapidement à l’hôpital dès l’apparition de symptômes inhabituels.