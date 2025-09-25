Présentation du livre ‘‘l’Afrique au cœur’’: Macky Sall fait une révélation sur…

Le Président Macky Sall a officiellement présenté, ce jeudi, son livre intitulé “L’Afrique au cœur”. Une cérémonie marquée par la présence de plusieurs personnalités d’envergure mondiale comme Ban Ki Moon? , Ameenah Gurib-Fakim, ou encore Charles Michel. Au cours de la rencontre, l’ancien président du Sénégal a expliqué pourquoi il a écrit ce livre.

«”L’Afrique au cœur” est essentiellement axé sur les défis du continent et les moyens d’y faire face, dans un contexte mondial en pleine mutation. Ce n’est ni une plainte, ni une complainte, mais le récit d’un citoyen africain sur l’Afrique. Un plaidoyer pour une Afrique revigorée et plus unie. Une Afrique libérée de préjugés et de l’injustice d’un ordre mondial qui retarde sa marche vers le développement», a indiqué Macky Sall à l’assistance.

Il a, cependant, tenu à préciser : «Je ne prétends pas parler au nom de l’Afrique J’ai surtout voulu partager un militantisme actif et l’expérience d’une vie publique de plusieurs années au service du Sénégal et de l’Afrique. C’est l’objet des 23 chapitres que j’expose dans le livre», dit-il.

Et dans l’ouvrage, Macky Sall dit avoir abordé des problématiques auxquelles il a fait face dans le cadre de ses anciennes fonctions de président du Sénégal et de ses mandats au nom de l’Afrique.

Des problématiques qui, de son avis, restent d’actualité et interpellent les fils du continent, en tant que citoyens, leaders publics ou privés, intellectuels, jeunes et moins jeunes. «Elles demandent surtout une prise en charge par les plaidoyer et par l’action. Voilà ce qui m’a motivé à publier “L’Afrique au cœur”», indique-t-il.