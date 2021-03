Plus jamais ça (par Mamadou Ba)

A vous Monsieur le président Maky sall, nous ne voulons plus des ces actes. Cette situation chaotique qu’on a vécu ces derniers jours n’est que la conséquence d’une mauvaise graine que vous avez semé. En Afrique un sage à l’occurrence Makhtar SECK mboro disait ” des lors que tu auras un pouvoir les premières personnes que tu perdras sont ceux qui ont leur dignité”.

Cette assertion est le reflet de la situation actuelle du président de la République. Vous avez enlevé toutes dignités qui restaient pour la majeur partie de vos entourages. C’est la raison pour laquelle vous n’avez plus les bons conseils qui auraient pu vous aider à maintenir la stabilité du pays. Toutes les personnes loyales avec qui vous étiez, vous ont tourné le dos. L’ancien premier ministre Abdou Mbaye disait ” ce que j’ai appris de Maky sall, c’est qu’il n’aime pas les personnes dignes.” Malheur à ces dirigeants qui n’ont plus personnes pour les tenir un discours véridique. “Il y’a toujours des jusqu’àu boutistes…” a dit Me Abdoulaye Wade, à mon humble avis le président n’a que des boutistes qui ne savent pas décortiquer des messages de manière cohérente. Les différentes sorties notées du côté du pouvoirs, n’ont fait que mettre de l’huile sur le feu. En effet, ce qui les intéresse c’est leurs intérêts personnels et non celui du peuple.

Monsieur le président je vous rappel que celui qui sème le vent récolte la tempête. Depuis 2012 vous nous avez contraint, astreint d’exercer nos droits et libertés même les plus élémentaires (droit de marche). Vous avez fait l’erreur de penser que le Sénégal vous appartient, or que le pays appartient au peuple. Un peuple conscient et qui n’accepte plus d’être à la merci d’une infime partie de la république.

Il est temps Monsieur le président que vous revoyez votre entourage et écoutez votre peuple. Nous ne voulons pas de ces ministres qui terrorisent la jeunesse, ni de ceux qui confondent une jeunesse désespérée qui manifeste leur désenchantement dans les rues en usant leur droit de manifester à des lutteurs entraînés et excité à semer la terreur. Nous voulons une justice qui est à la hauteur des attentes qui n’aura aucune pression venant du pouvoir en place. Nous voulons des institutions fortes nous menant à une démocratie meilleure.

Plus jamais ces arrestations à tous azimuts, plus jamais de morts.

Sénégal notre pays, notre patrie.

# A nos morts que la terre leur soit légère#

Mamadou Ba météorologue