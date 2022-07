Urgent: Pape Mamadou Seck, l’évadé du pavillon spécial, arrêté à Diourbel

C’est l’administration pénitentiaire qui vient de donner la nouvelle. Au moment où ces lignes vous parviennent, “l’évadé” le plus recherché du Sénégal n’a plus son nom sur le tableau de chasse des policiers sénégalais. Il a été arrêté en début d’après midi par les forces de sécurité.

A en croire ces mêmes sources pénitentiaires, Pape Mamadou Seck serait bien encadré cette fois ci et serait en mouvement pour rejoindre sa cellule de Dakar. Pour rappel, accusé d’être un des membres de la fameuse “unité terroriste” qui envisagerait de détruire “la centrale du Cap des Biches” et s’en prendre “à des domiciles privés de responsables de la mouvance présidentielle“, Pape Mamadou Seck, qui devait rejoindre le pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec, aurait faussé compagnie à ses gardes. C’était le 10 juillet dernier. Présenté comme “en cavale” par l’administration, la famille qui ne comprenait pas qu’un homme qui traine une si grosse pathologie -sa famille parle d’insuffisance rénale- puisse s’évader de prison et entrer dans la clandestinité.

Cette “suspicion légitime”, de sa famille a été accentuée par le fait qu’un autre de ses codétenus, François Mankabou, ait -le 13 juillet dernier- trouvé la mort dans une structure sanitaire après avoir subi “des traitements dégradants”, “tortures” au cours de sa garde à vue dans les cellules du commissariat central de Dakar. Face à ce drame qu’a été la mort de François Mancabou, l’opinion, qui s’est fait écho de l’appel de détresse de la famille Seck, avait exigé de l’Etat qu’il rende le corps de Pape Modou au cas il serait décédé en détention. Finalement, après moin de deux semaines de cavale, Pape Mamadou Seck a été appréhendé par les agents pénitentiaires qui l’auraient localisé à Darou Karim, région de Diourbel.