C’est une mauvaise nouvelle qui vient de s’abattre, à nouveau, sur le Sénégal avec la disparition d’un des piliers de notre société. En effet, Kewoulo vient d’apprendre le rappel à Dieu de Mourchid Iyane Thiam, le père du comité d’observation du croissant lunaire. Homme surmédiatisé, le patriarche de plusieurs organisations musulmanes au Sénégal a quitté ce monde au ours de la nuit.

Avec des compagnons de conviction comme Oustaz Taïb Socé, Mourchid Iyane Thiam, qui rêvait de voir finies les nombreuses célébrations des fêtes musulmanes au Sénégal, avait mis en place cet observatoire national. Et tous les ans, les sénégalais étaient suspendus aux déclaration de Mourchid Iyane Thiam et de ses camarades pour démarrer le mois de jeûne du ramadan, les fins du jeûne, les tabaski ou autres.

Avant cette surmédiatisation de l’homme religieux, Mourchid Iyane Thiam avait connu une vie moins médiatisée et pourtant si palpitante. “Il a été pendant longtemps le président des étudiants Sénégalais du Maroc. Il avait comme camarades de promotion Mamadou Nkrumah Sané du MFDC, feu l’imam Hassane Cissé de Médina Baye, Mdicoye Djitté de France, Serigne Abdoul Aziz Sy Junior, Ibrahima Soumah, le père de Zeynab Jammeh, l’épouse de Yahya Jammeh etc…” A confié à Kewoulo une source bien au courant de cette page peu connue de l’homme religieux.

L’homme qui vient de quitter ce monde est depuis plusieurs mois malade et alité. “C’est pour celà qu’il a disparu des radars depuis quelques temps.” A confié à kewoulo un proche. Et, c’est cette nuit qu’il a fini par quitter les siens. La rédaction de Kewoulo présente ses sincères condoléances à sa famille et aux sénégal.