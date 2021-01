Cet homme d’affaires somalien, candidat à l’élection présidentielle de février 2021, veut remettre sur pied son pays, affaibli par de nombreuses années de guerre civile. Il souhaite, en outre, éradiquer la corruption qui, selon lui, gangrène depuis trop longtemps la Somalie. Une première victoire, juridique, lui donne bon espoir pour ce prochain scrutin à haut risque. Le président de « l’Alliance du futur » a vu en effet sa requête acceptée par le tribunal de commerce de Paris concernant des soupçons de corruption qu’il a dénoncés.

Son parti a publié un communiqué de presse à ce sujet dont voici la copie :

« Par sa décision de condamner la société Losberger dans l’affaire du marché de l’Union européenne pour la construction d’un complexe sécurisé à Mogadiscio, le Tribunal de Commerce de Paris donne foi aux soupçons de corruption émis dès 2016 par Abshir Aden Ferro dans les appels d’offres concernant les marchés de construction liés à la sécurité en Somalie. Comme le soulignent les avocats de AAF dans le communiqué ci-après, le jugement rendu est une première victoire pour leur client. Pour sa part, Abshir Aden Ferro entend poursuivre son combat contre la corruption en Somalie comme en Europe et demandera aux sociétés impliquées d’importants dommages et intérêts, qu’il s’engage à reverser aux familles victimes de la violence et des attentats en Somalie.

L’Alliance pour le Futur ne doute pas que la justice française dénoncera aussi la discrimination raciale contraire aux Droits de l’Homme à l’encontre des ressortissants somaliens envisagée par l’Union européenne dans les clauses de cet appel d’offres. Grâce à son programme «Espoir, Paix et Sécurité», Abshir Aden Ferro qui affrontera le Président sortant aux prochaines élections présidentielles s’engage à restaurer l’Etat de Droit, à instaurer le suffrage universel, à enrayer la corruption, à lutter contre les extrémistes, à rétablir la sécurité et à faire en sorte que la Somalie retrouve la confiance de la communauté internationale et des investisseurs pour pouvoir remettre le pays sur les voies de l’expansion économique. Abshir Aden Ferro veut être le «Monsieur Propre» de la Somalie. »

Le cabinet d’avocats auquel il a fait appel a également publié un communiqué :

Communiqué des Avocats : “Sollicitée en 2014, par les Sociétés Losberger et Rapid, en vue de remporter un appel d’offres publié par l’Union Européenne dont l’objet portait sur la réalisation d’un camp sécurisé sur la zone aéroportuaire de Mogadiscio et de services de sécurité, la société Abshir Advisors, représentée par Mr Abshir Aden Ferro, s’est vue contrainte de se retirer du projet compte tenu d’une part de la mauvaise foi contractuelle des Sociétés Losberger et Rapid et, d’autre part, de forts soupçons de corruption quant à l’attribution du marché, tels que relatés dans la presse. Un contentieux devant le Tribunal de Commerce de Paris a donc dû être initié par la Société Abshir Advisors, défendue par Me Xavier Argenton et Me Elodie Smila, avocats au Barreau de Paris, en vue de reconnaître les manquements des Sociétés Losberger et Rapid, lesquelles n’ont reculé devant aucune manœuvre pour tenter d’échapper à leur responsabilité.

C’est ainsi que ces deux Sociétés ont cherché à nier l’existence même de la Société Abshir Advisors en Somalie et à contester la réalité du travail effectué pour elles. La Justice française n’a pas été dupe de tels stratagèmes, puisqu’elle a condamné par jugement du 21 janvier 2021, ces sociétés à indemniser la Société somalienne Abshir Advisors. Cette condamnation confirme les dires de Mr Abshir Aden Ferro et l’action de sa société.Les sommes accordées à la Société Abshir Advisors seront largement augmentées devant la Cour d’appel de Paris qui sera chargée de reformer, sur ce seul point, le jugement du Tribunal de Commerce de Paris. ”

Xavier Argenton, Elodie Smila, Avocats à la cour