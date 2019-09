Urgent: L’ancien président, Jacques Chirac est mort à l’age de 86 ans

L’ancien président français, Jacques Chirac vient de tirer sa révérence. L’un des derniers grands présidents français, ami des dictateurs africains est mort plusieurs années de maladie. Il a pendant plus d’une décennie était sujet à l’Alzheimer.

C’est son gendre qui a fait l’annonce ce matin en insistant sur le fait qu’il est décédé, entouré des siens. « Le président Jacques Chirac s’est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement », a déclaré son gendre Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac. Connu pour son franc parler et son amour démesuré pour la culture japonaise, Jacques Chirac est aussi connu comme un amoureux de l’Afrique. D’ailleurs, cet amour serait né selon ses propres confidences du fait que la France vivrait au dépends du continent noir qu’elle vole depuis toujours.

Voyageur infatigable, jacques Chirac a été obligé d’écourter ses déplacements en 2016 avec la chute qu’il a connue au Maroc où il était en vacances. Sujet à de l’Alzheimer, Chirac est aussi victimes de plusieurs AVC. Et tous ces problèmes médicaux sont apparus au lendemain de son départ de l’Elysée en 2007, à la suite de la victoire de Nicolas Sarkozy. L’homme qui vient de nous quitter et arrivé au pouvoir en 1995 et aura connu deux mandats à la tête de l’Etat français.