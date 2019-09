Le "Joola" : les 722 pupilles de la Nation ne vont plus bénéficier de l'allocation d’ici 2020 (Onpn)

L’Office nationale des pupilles de la Nation (Onpn) tire un bilan satisfaisant de ses activités, 17 ans après le naufrage du bateau le Joola. Son Directeur général, Mamadou Saliou Diallo, informe que les 722 pupilles de la Nation, qui sont à une année de l’âge requise (18 ans), ne vont plus bénéficier de l’allocation qui est de 50 000 F Cfa, d’ici 2020.

« Il y a des accompagnements qui sont faits pour les enfants qui réussissent au Baccalauréat ou au Bfem. Pour les ceux qui réussissent au Baccalauréat, on les offre un ordinateur plus une enveloppe de 100 000 F Cfa, pour les enfants qui réussissent au Bfem obtiennent un quitus scolaire que nous achetons plus une enveloppe de 50 000 F Cfa », a déclaré le Dg de l’Onpn.

Mamadou Saliou Diallo de poursuivre : « Sur le plan social, une allocation est remise à chaque pupille par mois. Cette allocation était de 20 000 F en 2012, aujourd’hui, elle est de 50 000 F Cfa avec une augmentation presque de 150% ».

A l’en croire, les 722 enfants déclarés pupilles de la Nation à la suite du drame ne vont plus bénéficier de cette enveloppe d’ici le prochain anniversaire. « Jusqu’à l’âge de 18 ans, l’enfant peut bénéficier de l’allocation. Après 18 ans, l’enfant ne peut plus bénéficier de cette allocation. Donc, tous les enfants naufragés du bateau le Joola ne vont plus bénéficier de l’allocation parce que le naufrage a déjà fait 18 ans », a-t-il annoncé.

L’Onpn, qui bénéficie d’un budget de 600 millions de F Cfa, a, toutefois, souligné que les accompagnements sur le plan sanitaire et pédagogique vont être maintenus pour autant.