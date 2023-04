C’est une information de dernière minute. A en croire nos confrères de Seneweb, l’activiste proche de l’opposition a été arrêté par la Division des Investigations criminelles.

Il lui serait reproché ses dernières sorties médiatiques au cours desquelles l’ancien immigré Sénégalais de New York appelait les populations à s’opposer à la volonté non encore affichée de Macky Sall de candidater à un troisième mandat à la présidentielle de 2024. Comme à son accoutumée, Assane Diouf qui avait observé un long temps de silence est sorti de son mutisme pour réaffirmer sa position de toujours: ne rien céder à Macky Sall.

Surveillant de très prés les déclarations des opposants comme des activistes, c’est le parquet du Procureur de la République qui aurait saisi les hommes du commissaire Adramé Sarr, le patron de la DIC, pour faire arrêter et placer Assane Diouf en garde à vue. En plus de “l’Appel à l’insurrection”, d’autres charges pourraient être retenues à l’encontre de l’ancien “insulteur public N°1” et conseiller municipal de la mairie de Guédiéwaye.