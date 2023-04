Une décision qui ne passe pas. Dans un entretien accordé au magazine l’Équipe, la sprinteuse Halba Diouf fait part de son mécontentement suite à la décision de la fédération internationale d’athlétisme d’exclure les transgenre de la catégorie féminine. Sénégalaise de par ses parents, elle s’est aussi confiée sur ses ambitions notamment avec son pays d’origine.

«Pour beaucoup, les preuves que les femmes trans ne conservent pas un avantage sur les femmes biologiques sont insuffisantes. Ils veulent plus de preuves […] avant de prendre en considération l’option d’une inclusion dans la catégorie féminine », se justifiait le président de la World Athletics sur la décision d’exclure les personnes transgenres. Ce règlement qui est entré en vigueur ce 31 mars provoque l’ire des concernées. C’est le cas de Halba Diouf, athlète française de 21 ans spécialiste du sprint. Celle qui s’est vu accorder son changement d’état civil en 2021 argue : « Je considère que c’est de la discrimination. À la base, on pensait qu’ils voulaient durcir les règles en demandant un suivi de traitement sur 24 mois et un taux de 2,5 nmol/L de testostérone. Mais là, c’est de l’acharnement. Je suis vraiment en colère, je ne comprends pas, même si je ne l’ai pas pris personnellement ».

L’instance de l’athlétisme mondial justifie ce choix par sa volonté de « protéger la catégorie féminine ». Un argument qui ne tient pas la route selon Halba Diouf : « J’ai un traitement qui réduit fortement mes forces. Je ne peux plus courir avec les hommes, ce n’est plus possible. Pour moi, il n’y a que l’entraînement qui permet de faire la différence entre une femme transgenre et une femme cis-genre. Les femmes trans ne menacent personne. On n’a jamais dominé le sport féminin. Au bout de douze mois de traitement, il n’y a plus d’avantage ».

« Mon père est professeur d’histoire et imam »

Au cours de cette interview avec le magazine sportif français, la sprinteuse s’est confiée sur son enfance et le déclic. « J’ai découvert ma transidentité à l’âge de 7 ans. On était dans la cour de récréation à Oissel (en Seine-Maritime) et on parlait de nos rêves. J’ai dit que je voulais être maman. L’une de mes copines m’a répondu que ce n’était pas possible car j’étais un garçon », explique-t-elle. Une vision des choses que n’a pas partagé sa famille originaire du Sénégal qui a préféré couper les ponts. « Je ne me suis jamais sentie à l’aise dans mon corps. Mes parents le savaient, tout le monde le savait. Je viens d’une famille musulmane. Mon père est professeur d’histoire et imam. Ça a été très compliqué à gérer. Je n’ai pas eu l’appui de ma famille », dit-elle. Halba assure, par ailleurs, être toujours prêt à accueillir ses géniteurs : « J’ai toujours été plus proche de mes frères et sœurs que de mes parents. S’ils veulent revenir vers moi, il n’y a pas de soucis, je n’ai pas de colère ou de haine. J’ai oublié tous les moments difficiles par lesquels je suis passée à cause d’eux ».

« J’ai commencé l’école coranique très jeune, je parle arabe »

De confession musulmane, la sprinteuse évoque l’importance de sa foi dans le combat qu’elle mène : « Ça m’a énormément aidée. Sans la religion, je ne serais plus là. J’ai commencé l’école coranique très jeune, je parle arabe. L’islam est là pour apporter de la paix et des droits. Les gens ont des idées reçues. Je l’ai vécu quand je portais le voile. J’ai arrêté de le faire, j’ai mis une part de mon identité de côté à cause des gens ». Sur la prise de distance avec son père, Halba ajoute : « Mon père a toujours été bienveillant et ouvert d’esprit, il m’a toujours transmis un islam ouvert. Mais à partir du moment où je lui ai dit que j’étais transgenre, il a fermé son esprit ».

Suspendu aussi par la fédération sénégalaise d’athlétisme, la coureuse ne compte abdiquer. Halba Diouf prévoit de prendre part aux différents rendez-vous de sa discipline en arborant notamment les couleurs de son pays d’origine : « J’aimerais pouvoir courir pour le Sénégal par exemple (pays où elle a vécu jusqu’à ses quatre ans mais dont elle ne possède pas la nationalité), participer aux Jeux Olympiques. Depuis tout ça (l’interdiction de concourir), je veux faire bouger les choses. Je suis une personne qui aime bien sa petite vie tranquille. Mais je me rends compte que je ne peux pas rester dans ma zone de confort, ce serait égoïste. Je ne vais pas être la seule athlète transgenre qui va vivre ça. Je vais sûrement recevoir des critiques mais je m’en moque. Je vais me présenter aux compétitions ».