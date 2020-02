C’est un cri de cœur que l’activiste Thione Niang a lancé cette nuit via son compte Youtube. Dans une vidéo d’une vingtaine de minute postée tard dans la nuit et consultée par Kewoulo, il a dénoncé le harcèlement policier dont il fait l’objet de la part de « certains policiers du commissariat de Bargny. » Pour lui, ces mêmes policiers qui le harcèlent aujourd’hui sont ceux-là qui venaient souvent lui demander de l’argent chez lui. Aussi, Thione Niang, qui se dit « pas en sécurité » dans son propre pays, promet de porter plainte demain lundi.

Il aimerait que l’opinion nationale et internationale le sache. « La police sénégalaise est composée d’hommes corrompus qui croient que le port de la tenue les met au dessus des lois« , a rappelé l’activiste. A l’origine de son courroux, à l’encontre des limiers sénégalais; se trouve un ciblage particulier dont il est victime depuis quelques temps. Et ces policiers profitent de toutes les occasions pour venir le racketter. A l’en croire, « depuis plusieurs semaines, des policiers de Bargny prennent un malin plaisir à investir (son) domicile, sans raison valable ni mandat. Et à chaque fois, ils posent des questions sur (lui). » Et cette situation qu’il a trop longtemps vécu doit cesser immédiatement.

Faisant la genèse de ce ciblage crapuleux, Thione Niang a déclaré avoir ouvert une maison d’hôtes à Sendou à la demande expresse des jeunes et femmes de ce village en recherche d’emploi. Avant d’investir ce créneau, Thione Niang a déclaré avoir ouvert une bibliothèque pour les jeune de ce village situé ç une trentaine de kilomètres de Dakar. « Mais, alors que j’étais aux Usa, les jeunes qui gèrent cette bibliothèque m’ont fait savoir que les enfants avaient boudé la bibliothèque à cause de la psychose que les enlèvement d’enfants ont causé au Sénégal. » A témoigné l’activiste. « C’est alors que les jeunes m’ont demandé de transformer cette bibliothèque en une maison d’hôtes pour leur permettre d’avoir du travail. Mais, nous avons tout fait dans les règles de l’art« , a prévenu l’activiste.

En créant des emplois pour les populations de Sendou, avec ce business, Thione Niang ignore qu’il s’ouvrait les portes des ennuis avec les policiers racketteurs de Bargny. « Un jour, un policier est venu avec une fille et demandé à occuper une chambre, sans payer. Le réceptionniste a refusé et le policier lui a fait savoir que c’est la pratique courante « quand un policier vient avec une fille dans un hôtel, il ne paie pas. » Malgré tout, le jeune a refusé. Et depuis, ils utilisent tous les prétextes pour débarquer chez moi. A n’importe quelle heure et posent des questions sur moi. » A regretté Thione Niang. Pire, l’un des fondateur de Akon For Lite a fait savoir que « ces mêmes policiers (l)’ avaient, en de nombreuses reprises, sollicité pour obtenir (ses) largesses. »

« Mais, prévient-il, c’est terminé. Je ne leur donnerai plus un sous et ne je veux plus les voir chez moi. J’en appelle à Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’intérieur. » Ne comprenant pas cet acharnement policier qui ne serait motivé que par la recherche de gains faciles, Thione Niang a fait savoir que, au lieu de perdre leur temps à chercher à l’intimider, les policiers gagneraient à se concentrer à la recherche des malfaiteurs et des politiciens voleurs. Et l’activiste invite, en même temps, tous les sénégalais de l’extérieur qui, de retour au pays, vivent ce genre de situation à refuser non seulement de céder à ces maîtres-chanteurs mais à les dénoncer. « Ce pays est le nôtre et pour rien au monde nous n’allons le quitter pour leur faire plaisir. »