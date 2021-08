C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, une note interne à la gendarmerie est dans le circuit. Elle annonce le départ de l’adjudant Adama Niang de la brigade de Recherches de Dakar. Il est envoyé en mission au Congo, au pays de Mobutu.

Ancien enquêteur à la Section de Recherches de Colobane, Adama Niang promu depuis quelques années adjudant de gendarmerie avait été il y a deux ans nommé commandant de la Brigade de Recherches de Dakar. Un poste très sensible qui fait de son occupant l’un des hommes les mieux renseignés du pays, mais aussi les plus réseautés de Dakar. Si la Section de Recherches a une compétence nationale, la brigade de recherches de Dakar située à la Faidherbe a une compétence sur l’étendue de Dakar. Et c’est ce qui fait que tous les dossiers sensibles qui n’atterrissent pas à la DIC ou à la SR finissent toujours sur son bureau.

C’est ce prestige de juridiction qui fait que la quasi totalité des dossiers sensibles du moment sont passés entre les mains de cet ancien bras droit du Lt-colonel Issa Diack. Spécialiste des télécoms, Adama Niang est un expert du traçage et de la géolocalisation. Sa maitrise de cet art l’avait d’ailleurs conduit à partir à la chasse de Boy Djinné en Gambie.

Et si cette chasse s’est révélée fructueuse, le retour des ‘chasseurs’ au pays n’a pas été de tout repos pour les envoyés spéciaux de la Section de Recherches. “Ils ont été trahis par un de leurs contacts locaux. Ce dernier les a balancés aux forces de l’ordre gambien, c’est ce qui avait conduit à leur arrestation. Et le chantage que Yahya Jammeh avait exercé sur le Sénégal pour obtenir la libération des gendarmes sénégalais.” Avait soutenu une source des renseignements gambiens à Kéwoulo.

Adama Niang c’est aussi l’homme qui a été le bras droit du Lt-Colonel Issa Diack quand la Section de Recherches est allée, le 9 janvier 2018, enquêter sur les meurtres de masse de la forêt des Bayottes. Regaillardi par cette enquête judiciaire que l’avocat, Me Clédor Ciré Ly, a qualifié d’escroquerie de gendarmerie, le MDL/chef Adama Niang a été promu Adjudant.

C’est presque un an après cette affaire du massacre de Bayotte et après résolu de nombreuses enquêtes, avec ses coéquipiers, que le sous-officier Adama Niang a été nommé à ce poste ultra sensible de la brigade de Recherches. Chose extraordinaire, avant lui aucun adjudant n’avait occupé ce poste qui a été toujours été confié à des majors: Major Amar Kane, Kandji etc. et enfin Major Insa Seck. Mais, puisque dans l’armée les choix du chef sont indiscutable, l’arrivée de Adama Niang à la rue Faidherbe a fait murmurer dans les rangs sans plus.

A la rue Faidherbe, c’est lui qui a hérité du volet escroquerie du feuilleton judiciaire qui oppose Diop Iseg à son épouse, Aïssatou Seydi. C’est lui qui a entendu et déféré Cheikh Yérim Seck dans l’affaire Batiplus. Tout dernièremen, c’est, aussi, l’adjudant Adama Niang qui a hérité du volet escroquerie -une fois de plus- de l’affaire Locafrique. Ce haletant dossier qui oppose le père Amadou Ba à son fils Khadim pour le contrôle de Locafrique. Au Congo, c’est une autre page de sa carrière qui s’ouvrira à lui.