A l’audience de ce matin, les avocats de Ousmane Sonko ont été privés de leur droit de prendre la parole les derniers et de leur droit de déposer les certificats médicaux attestant d’incapacités temporaires du leader de Pastef. Aussi, les reporters de Kéwoulo dans la salle ont remarqué que le tribunal a aussi refusé de donner acte à la défense pour qu’il soit constaté que ce que Me Clédor Ciré Ly ont qualifié de “violation flagrante de la loi.”

Face à cette situation qui indique clairement que les jeux sont pipés dès le début de la procédure, “la défense du leader des Patriotes n’avaient, à en croire Me Clédor Ciré Ly du collectif, “ d’autres choix que de quitter la salle défense et marquer leur refus de collaboration à une justice qui ne s’est privée pas d’accepter de tenir un procès lorsque l’État choisi lui-même la présence par la force et la violence d’un citoyen justifiable qui n’était pas tenu légalement de déférer à la convocation, et qui par ailleurs ne se gêne pas des violations des droits élémentaires de la défense.”

Le comportement de l’État du Sénégal montre à satiété qu’il ne reculera devant rien pour porter atteinte aux droits civils et politiques de Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle 2024. Et cela se traduit tous les jours par de la brutalité inconsidérée dont même les avocats ne sont pas épargnés. En plus de Me Clédor Ciré Ly qui avait été gazé le 16 mars dernier en compagnie de son client, Ousmane Sonko, la suspension de Me Ousseynou Fall -suite à la plainte du juge Mouhamed Diop-, c’est l’avocat français de Ousmane Sonko qui vient de faire les frais de l’adversité et du dénis de justice du régime Macky Sall.

Présenté comme un avocat-activiste et anti conformiste, ce jeune premier du barreau de Paris qui devait, avec Me Saïd Larifou, donner une tribune internationale à la forfaiture qui se joue à Dakar, Me Juan Branco qui a atterri à l’aéroport de Diass hier soir a été expulsé du Sénégal. Pendant ce temps, Me Pierre Olivier Sur, constitué par Mame Mbaye Niang, le ministre de Macky Sall, à lui pu rejoindre la salle n°3 du tribunal de Dakar et défendre son client. Pour rappel, lors d’un entretien que nous avions eu le 11 juillet 2014 avec ce même Me Olivier Sur, alors avocat de Karim Wade.

Au cours de cet entretien exclusif réalisé par Babacar Touré, l’avocat avait déclaré que “(lui et ses confrères irons) dire que le Sénégal n’est pas un État de droit. Et cela ce n’est pas bon pour les investisseurs. Ce n’est pas bon pour l’image de marque du Sénégal.” Aujourd’hui, c’est ce même avocat et ancien bâtonnier de Paris qui viendra vanter les mérites de cette même justice qu’il avait, jadis, conspuée lorsque le fils de Me Abdoulaye Wade était son client. Quoi qu’il en soit, à en croire Me Clédor Ciré Ly et compagnie, “l’expulsion de Me Branco interpelle tous les Avocats de la planète et constitue une nouvelle attaque à l’exercice de la profession et au droit de tout citoyen de se déplacer d’un État à un autre lorsqu’il n’existe aucun obstacle légal admissible.”