C’est une catastrophe sanitaire qui est en train de se jouer, ce soir, sur l’autoroute menant du grand Théâtre de Dakar à la Patte d’oie. Un camion contenant des produits dangereux s’est déversé sur l’autoroute, obligeant la police à, momentanément, fermer la circulation aux automobilistes.

A en croire des informations parvenues à Kewoulo, « un camion a déversé son contenu ultra nocif sur l’asphalte » de l’autoroute Seydina Limamoulaye de la capitale sénégalaise. Et cet accident a obligé les policiers à sécuriser le site et à se déployer dans les rues adjacentes pour bloquer les axes menant à l’autoroute, principale voie d’entrer et de sortie de la capitale sénégalaise.

« Je suis sur le centenaire de la commune de Dakar et des policiers ont bloqué la route, nous obligeant à chercher d’autres voies que la principale artère. Il parait qu’un camion a déversé des produits dangereux sur la route. » A soutenu une source de Kewoulo. Contactés par nos soins, les policiers déployés sur le terrain ont confirmé « la présence d’un produit suspect, déversé par un camion », sans toutefois préciser la nature de ce produit.

De leurs côtés, les Sapeurs pompiers, déployés sur le site, ont fait savoir que le produit en question est du soufre. « C’est un camion en provenance des ICS qui a perdu sa cargaison de soufre. Des cristaux jaunes, comme on peut en trouver dans les abords des voies ferrées de Dakar. Ils sont dangereux mais pas aussi nuisibles de façon aussi instantané que l’ammoniac », ont précisé les Sapeurs-Pompiers retrouvés sur le terrain par les reporters de Kewoulo, dépêchés sur place.

Moins dangereux que l’Ammoniac dont la catastrophe à l’usine Sonacos de Bel-Air, en 1994, est resté dans toutes les mémoires, le soufre reste toutefois très dangereux pour les êtres humains. Des tests en laboratoire avec des animaux ont montré que le soufre peut provoquer de sérieux problèmes vasculaires dans les veines du cerveau, du cœur, et des reins. Ces tests ont aussi montré que certaines formes de soufre peuvent provoquer des dommages au fœtus et avoir des effets congénitaux sur les êtres humains.

Au moment où ces lignes sont écrites, le ramassage des produits déversés sur le bitume est en train de se terminer même si des embouteillages montres sont contactés un peu partout vers Bel Air, les HLM, Colobane etc. Et la police a assuré au reporter de Kewoulo qu’elle n’allait pas tarder à ouvrir la circulation; puisqu’il ne restait plus beaucoup de produits à récupérer. En attendant cette ouverture à la circulation, il est conseillé aux usagers d’éviter cette artère principale qui mène aux quartiers des affaires de la capitale sénégalaise.