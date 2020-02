Moise Sarr : «Aucun Sénégalais vivant à Wuhan ou en Chine n’est contaminé»

Le Coronavirus inquiète au Sénégal. Des étudiants sénégalais, actuellement établis à Wuhan, sont bloqués dans cette contrée chinoise, épicentre de l’épidémie. Mais le secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’extérieur précise qu’aucun d’entre eux n’est contaminé par le Coronavirus.

«Aucun Sénégalais, qu’il soit à Wuhan ou en Chine et même dans d’autres pays n’est contaminé. Notre ambassade est en contact permanent avec le responsable des étudiants sénégalais en Chine. A Wuhan, il y a effectivement un responsable qui, au début, était en relation permanente avec l’ambassade. Mais depuis un certain temps, des instructions ont été données pour que l’ambassade puisse discuter directement avec les 13 étudiants qui vivent cette situation de stress et de psychose», a indiqué Moise Sarr.