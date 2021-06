Le chouchou des jeunes dames de Dakar est-il lié aux réseaux homosexuels? Serait-il l’un des ambassadeurs engagés pour faire accepter l’homosexualité par la très conservatrice société sénégalais? Voila quelques questions auxquelles les enquêteurs de la brigade des mœurs du commissariat central de Dakar vont devoir répondre.

Pour tenter de comprendre comment et pourquoi Wally Seck flirte toujours avec les symboles de l’homosexualité, les policiers de Dakar ont fait convoquer Ameth Thiou et Amady Badiane, les deux principaux danseurs qui ont osé s’embrasser devant le public et sous les projecteurs et caméras, lors du dernier concert du fils de Thione Seck, ce 12 juin 2021. Choqués par cette scène, de nombreux Sénégalais avaient fait savoir leur indignation en avertissant, une fois de plus, Wally Seck. Parce que, s’il s’est toujours refusé d’être un homosexuel, les pratiques et fréquentations de l’héritier des Faramaren sont équivoques.

Si ce ne sont ses accoutrements qui n’ont rien à envier aux styles des gays, ce sont les accessoires de beauté du fils de Diaga qui dérangent les Sénégalais. Et, comme toujours, celui qui se dit Baaye Fall a toujours réussi à faire taire la polémique. Et à prendre au léger les accusations et interrogations des Sénégalais, les renvoyant à la prochaine polémique. Comme lors des dernières polémiques, c’est l’ONG Jamra de Mame Mactar Guèye qui est à l’origine de cette plainte qui a valu les convocations et auditions qui se déroulent actuellement à la brigade des mœurs.

Cette fois-ci, l’ONG Jamra est appuyée dans sa démarche par le mouvement Nittu Deug, une association sénégalaise qui combat toutes “les dérives contre nature” qui menacent la société. Après Ahmeth Thiou et Amady Badiane, les enquêteurs vont certainement vouloir entendre Wally Seck, le métronome de toute cette “surenchère gaiyère.”