Urgent: Des coups de feu retentissent dans les rues de Conakry et dans les abords du palais

“Que se passe-t-il dans la capitale guinéenne?” C’est la question que se posent toutes les chancellerie africaine comme la communauté internationale. Si, pour le moment, Kéwoulo ne peut rien affirmer sur les véritables enjeux du moment, le premier journal d’investigation est capable de soutenir que “des coups de fusils tonnent à Conakry depuis ce matin.”

En effet, à en croire des sources guinéennes, “on se bat à l’arme automatique et à l’arme lourde depuis ce matin, dans plusieurs quartiers de Conakry et notamment à Kaloum, le quartier qui abrite le palais présidentiel, Sékoutouréya.” Comme dans les alentours immédiats de ce palais, des témoins ont raconté que des tirs sont entendus dans le camp militaire Kamayenne. Pour info, ces deux endroits stratégiques sont à moins de 5 kilomètres du camp Alpha Yaya Diallo, le plus grand cantonnement militaire de la Guinée.

Une base militaire dans laquelle avait vécu tous les deux dernies présidents de le Guinée en dehors de Alpha Condé. Mais aussi de la Madina, le fief d’Alpha Condé. Alors que les populations venaient juste de se réveiller, tout le monde est retourné chez lui avec la crainte d’assister à un coup de force étatique. “Ils se battent avec des armes lourdes, des RPG 7 et des armes légères.” Ont rapporté de nombreux témoins contactés par Kéwoulo. Pour le moment, il n’y a aucun communiqué officiel et nul ne sait ce qu’est devenu le président Alpha Condé et son gouvernement

…A suivre.