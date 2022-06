Suivez en direct la conférence de presse de “Avenir Senegaaal Bi Nu Begg du Dr Cheikh Tidiane Diéye. Le Dr Cheikh Tidiane Diéye fait face à la presse pour discuter de la situation politique nationale et sous-régionale.

Selon le Dr Diéye, le Sénégal est dans l’incertitude. Dans ce sens il compte apporter des analyses par rapport à tout ce qui se passe. Il ajoute nos dirigeants sont perdus, de ce fait, ils sont devenus nerveux, et dans ce sens, ils sont au bout du rouleau et très dangereux. Dans ce sens, il appelle l’opinion à être plus vigilant.