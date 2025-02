Sénégal : Une révolution agro-industrielle avec la première usine de déshydratation d’oignons

Le Sénégal franchit une étape majeure dans la transformation agroalimentaire avec l’implantation de sa première usine de déshydratation d’oignons à Ross Béthio, dans la région de Saint-Louis. Il s’agit d’une première en Afrique subsaharienne.

Ce projet ambitieux, porté par l’entreprise SAF Ingrédients, bénéficie d’un investissement de 22 milliards de FCFA, financé par l’IFC (Groupe Banque mondiale), le fonds allemand AATIF et plusieurs autres bailleurs de fonds. S’étendant sur 4 000 m², cette usine innovante aura la capacité de traiter jusqu’à 50 000 tonnes d’oignons frais par an, permettant la production de 4 000 tonnes de poudre et de lanières d’oignon déshydraté.

L’oignon est la première culture maraîchère du Sénégal, avec une superficie cultivée de plus de 5 000 hectares et une production annuelle estimée à 400 000 tonnes. Toutefois, environ 15 000 tonnes sont perdues chaque année en raison de l’absence d’infrastructures de transformation adaptées.

Actuellement, la totalité de la poudre d’oignon consommée au Sénégal provient d’usines étrangères, notamment en Inde et en Égypte. L’implantation de cette usine permettra de valoriser la production locale, réduire les pertes post-récolte et limiter les importations, tout en assurant un approvisionnement de qualité au marché national et international. L’usine travaillera en étroite collaboration avec 15 000 producteurs, offrant ainsi de nouvelles opportunités économiques aux agriculteurs locaux et stimulant la filière agroalimentaire sénégalaise. Le démarrage de la production est prévu pour mars 2025, marquant une avancée significative vers l’autosuffisance et l’industrialisation du secteur agricole au Sénégal.