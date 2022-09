L’information avait été donnée par Kéwoulo. Et peu de médias en ont parlé, par la suite. Et bien, dans la discrétion la plus totale, la police a pu terminer l’audition du nommé Yaya Cissé, l’un des 8 présumés “dangereux terroristes” qui voulaient, “en marge des manifestations du 17 juin dernier commettre des attentats sur le territoire national“.

Arrêté le 6 Septembre à Koudam Seras à Kaolack et acheminé à Dakar, celui qui avait été désigné comme l’un des “préparateurs de projets d’attentats terroristes au Sénégal” vient de finir son face à face avec les policiers. Comme on s’y attendait, le maitre tailleur des HLM à Rufisque a été inculpé de lourdes charges criminelles et placé sous mandat de dépôt par le juge du 2eme cabinet d’instruction. Il doit retrouver en détention les 11 Patriotes -dont une femme Amy Dia dite Badienne Nadine- déjà détenus pour des chefs de terrorisme, d’attentat à la sûreté de l’Etat, d’insurrection etc..

Comme l’avait révélé Kéwoulo dans son édition du 6 Septembre, Yaya Cissé est originaire de Rufisque où il tient un atelier de couture entièrement financé par ses camarades de Pastef pour lui permettre de retrouver un peu d’autonomie après son licenciement “abusif” -à cause de son prosélytisme en faveur de Pastef- par son patron encarté chez Macky Sall. Dans cet atelier de couture que lui ont offert des amis, se retrouvent tous les jours de nombreux patriotes qui en ont fait une sorte de Quartier général.

“Ils y viennent surtout pour débattre, prendre du thé et charger leurs téléphones portables” ont fait savoir à Kéwoulo des sources bien au fait du dossier. Ce sont ces jeunes Patriotes qui fréquentent régulièrement cet atelier qui se sont organisés et se sont fabriqués des herses, des bar de fer, des cocktails Molotov pour se défendre contre les agressions de nervis commandités par le régime. Malheureusement, pour eux, “la police qui surveillait leurs moindres faits et gestes a anticipé leurs actions et a procédé à leur arrestation.” Décidé à réduire l’opposition à sa plus simple expression, le gouvernement a corsé leur dossier, en les présentant à l’opinion comme de dangereux “terroristes.”

A les traiter comme des ennemis de la République. Et, bien que handicapé moteur, Yaya Cissé est aujourd’hui accusé d’avoir, avec ses amis, fomenté des attentats contre la centrale électrique du Cap des Biches, le domicile de dignitaires de l’APR… C’est cet handicapé moteur qui, après sa garde à vue et assisté de Me Abdoulaye Tall, a été conduit en détention sous de graves accusations. Il laisse derrière lui 6 autres fugitifs recherchés par le Procureur de la République et sous la menace d’un mandat d’arrêt international.