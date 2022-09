C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, Kéwoulo a appris l’arrestation de Yaya Cissé, l’un des présumés membres des “Farces Spéciales“. Recherché par tous les services de police du Sénégal et devenus “ennemis publics n°1” depuis l’émission d’un mandat d’arrêt international le concernant, lui et 7 autres personnes, Yaya Cissé était entré dans la clandestinité. Il a été interpellé cet après midi par des hommes en civil qui pourraient être des policiers.

Le tailleur Yaya Cissé n’est plus recherché. A en croire des sources bien introduites de Kéwoulo, “le fugitif a été appréhendé à Kaolack au quartier Goundiam.” A en croire des sources bien au fait du dossier, Yaya Cissé est un handicapé moteur qui travaillait à Rufisque, dans une entreprise de couture. Militant de Pastef, alors qu’il travaillait pour un patron qui serait militant de l’APR, il n’hésitait à montrer publiquement son appartenance au parti de Ousmane Sonko. “Et puisqu’il affichait son appartenance au Pastef, il a été viré par son patron qui est un membre de l’APR.” Ont affirmé à Kéwoulo des sources au cœur du dossier. Informés du renvoi de leur camarade -qui est un soutien de famille-, ses camarades de parti, avec lesquels il partageait le groupe Telegram dénommé “Forces Spéciales”, se sont cotisés pour lui acheter des machines à coudre de Chine.

“Nous lui avons acheté des machines et ouvert un atelier qu’il gère pour s’occuper de sa famille.” Ont souligné des sources proches du milieu des militants du Pastef. Et cet atelier de tailleur est aussi devenu une sorte de point de rencontre des partisans de Pastef qui viennent y débattre. “Et des jeunes viennent aussi là-bas pour y charger leurs téléphone portables“, ont affirmé des sources judiciaires ayant participé à la surveillance des lieux. C’est dans cet atelier de couture que la police était intervenue pour procéder à l’arrestation d’une bonne partie du groupe mis aujourd’hui en prison sous les accusations de terrorisme.

“Quand Yaya Cissé a appris l’arrestation de ses camarades de parti, il a fui pour aller se réfugier loin de son quartier et de son atelier.” C’est à Kaolack que des hommes en civil certainement des policiers sont venus le cueillir aujourd’hui en début d’après midi. Avec l’arrestation de Yaya Cissé se sont 11 personnes qui sont en détention dans le cadre de dossier des “Farces Spéciales” dont une femme, Ami Dia dite Badiène Nadine. Et 6 personnes sont toujours dans le viseur du juge d’instruction: il s’agit de Aliou dit Dounkhaf, Ousmane Diouf, Khadim Ndiaye, Babacar Ba, Ousseynou Seck alias Akhenaton et Max Killuminati