C’est une information de dernière minute que Kéwoulo s’apprête à livrer. A en croire des sources judiciaires nichées au cœur du tribunal de Pikine Guédiawaye, l’édile de la ville n’est pas sorti victorieux de son face à face d’avec le Procureur de la République. Il passera sa première nuit en prison ce soir.

Comme on le craignait, le parquetier en chef a décidé de placer l’ancien journaliste de Sen TV et Zik FM en détention préventive. Ainsi, les charges de “participation à une manifestation interdite”, de “provocation à un attroupement interdit”, et de “trouble à l’ordre public” visées par les policiers du commissariat central de Guédiawaye ont été retenues à son encontre par le Procureur du tribunal de Guédiawaye.

Alors que certains ont cru que les parquetiers allaient viser l’information judiciaire pour garder les opposants du régime Macky Sall en prison pendant un long moment , le maitre des poursuites du tribunal de Guédiawaye a décidé de poursuivre Monsieur le maire, Ahmet Aïdara, en flagrant délit. Ainsi, le maire de la ville de Guédiawaye qui n’a commis de tort que d’être sorti de chez lui et d’avoir marché dans les rues de sa commune sera devant la barre du tribunal des flagrants délit de Guédiawaye ce vendredi.

En attendant ce légendaire face à face qui risque d’être le procès de l’Etat et de ses méthodes, le régime de Macky Sall a réussi la pire prouesse qu’un régime puisse réaliser: mettre en prison tous ceux qui ne sont pas d’accord avec lui. Rappelons que Ahmet Aïdara avait battu le milliardaire Aliou Sall, le jeune frère du président Macky Sall, à la tête de la ville de Guédiawaye. Et les Sall ne lui ont jamais pardonné ce délit lèse majesté comme ils n’ont jamais gouté les amères gouts des destructrices revues de presse de “monsieur le maire de Guédiéwaye.”