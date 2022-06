Le Pr. Abdoulaye Bathily : Il y a une dégradation des mœurs politique au Sénégal

Selon Abdoulaye Bathily, il y a une dégradation des mœurs politique au Sénégal. L’ébranlement de la fibre morale des citoyens, parce que les dirigeants ne donnent plus l’exemple d’après le Pr Bathily qui a fini de constater cela. L’historien et homme politique présentait samedi ses mémoires intitulées: “Passion de Liberté“, un ouvrage dont il raconte sa vie itinéraire, ses difficiles expériences dans la politique, à l’école Coranique, à l’école primaire, son passage au prytanée militaire, à l’université dans l’armée également ou ses camarades et lui sont inscrit pour accomplir un service militaire.

Le Pr Bathily révèle devant un public “je n’ai jamais accepté tout cela comme une fatalité“. Parmi le public venu très nombreux, il y avait ses camarades Oméga gauchistes dont Mamadou Diop Decroix, Mamadou Ndoye, Serigne Mansour Sy Djamil…

L’auteur est revenu sur le titre de son livre, le refus de l’injustice, le combat pour la liberté des autres, l’amour de la patrie de son pays, de son continent et avoir comme devoir de libérer de manière collective arque l’homme de gauche. Son ancien compagnon Mamadou Diop appelle dans tous les sens qu’il n’ya plus de fil conducteur dans le parti gauche, plus d’éducation, ni d’engagement conséquent. C’est du népotisme, du clientélisme et du favoritisme.

Le Pr. Bathily dit également à travers son livre, qu’il veut apporter sa contribution à la nouvelle génération et faire son devoir auprès de cette génération. Serigne Mansour Sy Djamil de sa part demande aux Hommes de sa génération de s’inspirer de l’expérience du fils de Tuabou. Il a fini d’ailleurs par annoncé que deux autres ouvrages sont en chantier dont le premier parlera de la crise Malienne et le deuxième sur son expérience en Afrique centrale.