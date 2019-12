Le dernier fidèle compagnon de feu Sidy Lamine Niass n’est plus. Abdourahmane Camara, le directeur de publication de Walf Quotidien est décédé cette nuit au Maroc. Doublure du Mollah de Sacré-Cœur, Abdourahmane Camara a été de tous les combats du groupe Walfadjri et, à la suite du décès de son patron, il a été celui qui a tenu la barre.

Homme de confiance du mollah et solide pilier du groupe Walfadjri, Abdourahmane Camara est connu pour sa jovialité et sa générosité. Très avare en parole, il est toujours passé inaperçu; même pendant les houleuses réunions de rédaction. De ce fait, la plupart des journalistes l’ont connu véritablement que après le décès de Sidy Lamine Niass. Journaliste émérite, avare en parole et généreux en conseils, il a été le presque unique directeur de publication du quotidien pendant les 30 années de son existence. Malade depuis quelques temps, Abdourahmane Camara s’est rendu au Maroc il y a quelque jours après une rechute pour se traiter d’une maladie qui ne l’avait pourtant pas cloué au lit.

Témoin de nombreux dossiers de la République, Abdourahamane Camara, qui privilégie le dialogue à l’affrontement, n’a jamais été à l’origine de scandale journalistique et de course folle aux Scoops. Et aussi, lorsque tout le monde a quitté Sidy Lamine Niass, en 2000, il a été le seul avec Jean Meïssa Diop a tenir la barque du groupe de Sacré Cœur; lui avec Walf Quotidien et Jean Meïssa Diop à Walf Grand Place.

Le retour de sa dépouille est prévu le mardi et l’enterrement, prévu à Saint Louis, dans sa ville natale. Aîné dans la profession, « Camou » comme on l’appelait affectueusement à Kewoulo a été un grand frère toujours présent lorsque nous avions eu besoin de lui. Au nom de Babacar Touré, directeur de publication, toute la rédaction de Kewoulo présente ses sincères condoléances à sa famille. Et prie Allah d’accueillir Abdourahmane Camara en Ses paradis.