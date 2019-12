Alors qu’on lui reproche depuis quelque temps de s’afficher presque nue dans les rues d’Abidjan en Côte d’Ivoire, Maria Mobil a bien voulu répondre à ses supposés détracteurs concernant ses tenues jugées indécentes.

« A tous ceux qui me demandent de m’habiller décemment-là, achetez-moi les habits décents et je vais les porter. Merci quand même pour votre opinion. Normalement je devrais même porter bikini pour me déplacer à Abidjan parce qu’il fait très chaud actuellement » a-t-elle déclaré lors de son passage à l’émission « Accusée à la barre ».