Une famille libanaise se déchire pour 6 milliards

Afaf Hammoud, ressortissante libanaise vivant à Dakar, a escroqué sa famille pour plus de 10 millions de dollars, soit 5 milliards 885 millions Fcfa. Selon Rewmi Quotidien qui donne la nouvelle, la famille a déclenché des poursuites tous azimuts pour recouvrer ses fonds.

La mise en cause aurait vendu des biens dans le sud Liban et à Beyrouth en utilisant des procurations de ses sœurs, neveux et nièces, sans en informer les propriétaires, pour un montant de plus de 10 millions de dollar qu’elle refuse de compenser dans une procédure de partage en cours au Sénégal.

La dame, âgée de plus de 75 ans, aurait été soutenue par son mari Amine Hammoud, ancien avocat à Beyrouth, et son fils, pour procéder à la vente des biens. Sa famille, installée au Sénégal depuis des décennies, tenterait de récupérer ses dus à travers une compense sur patrimoine dont elle serait actionnaire au porteur.