Bogaert, l’adjoint d’Aliou Cissé signe à Amiens à l’insu de la fédération

Alors qu’il lié à la Tanière jusqu’en 2022, le Français, Regis Bogaert, adjoint du sélectionneur des Lions, a signé à Amiens (Ligue 1 Française) en tant que préparateur mental.

Selon L’Observateur et les quotidiens sportifs Record et Stades, les discussions entre le club français et son nouvel employé ont été faites à l’insu de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Interrogé par Record, le président de la Fédé, Augustin Senghor, indique que Bogaert n’a pas reçu l’autorisation de la Fsf.

Pour sa part, le Directeur technique national (Dtn), Mayacine Mar, déclare qu’il n’est pas au courant de sa signature de contrat à Amiens.

Pour le moment, aucune communication officielle n’est faite pour savoir si Régis Bogaert et Aliou Cissé vont toujours collaborer ou s’il quitte définitivement le staff technique des Lions.